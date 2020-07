En nuestra ciudad marcharon para pedir Justicia por Nahuel Romero

A casi cinco meses del trágico accidente, familiares y amigos marcharon por las calles de Concepción del Uruguay solicitando justicia por Nahuel Romero.

El adolescente de 17 años, que murió tras haber sido colisionado por un auto BMW que circulaba a considerable velocidad, la madrugada del día 16 de febrero.

Al único detenido por el hecho, Adrián Rodríguez de 21 años, el Juzgado de Garantías de Concepción del Uruguay le dispuso libertad en su primera audiencia.

Marina Alejandra Bastida, mamá de Nahuel, comentó que partieron desde el puente de San Isidro hasta Tribunales para solicitar justicia para que la muerte de su hijo no quede impune.

La mujer comentó que “la justicia no hace nada, no está tomando las declaraciones y nadie habla con nosotros”.