En nuestra ciudad, piden responsabilidad a las juventudes

El Departamento Ejecutivo Municipal, firmó el Decreto N° 26.370 que autoriza en la ciudad de Concepción del Uruguay, las reuniones familiares con un máximo de diez personas. Victoria Bozzolo, Coordinadora de Juventud de la ciudad, hizo hincapié en dicha ordenanza: “es fruto del esfuerzo de todos los uruguayenses, es un paso más pero el objetivo sigue siendo el mismo, cuidarnos entre todos.

Las juventudes tienen ganas de salir, de expandirse, de encontrarse. Todos hemos hecho un trabajo excepcional, estamos progresando muy bien. Sería muy triste que por las ansias de salir un poco más de lo necesario o generar reuniones con más personas que lo recomendable, perdiéramos todo lo que hemos ganado”, comenzó diciendo en una entrevista realizada por el diario La Prensa Federal.



La permisión será para las reuniones exclusivamente familiares, de personas que residan en la ciudad, no debiendo asistir a las mismas quienes presenten algún síntoma compatible con Covid-19, tengan algún antecedente de viaje internacional en los últimos 14 días. “Todos sabemos que Concepción del Uruguay es una ciudad que no ha sufrido coronavirus hasta el momento, que no lo hemos vivido a nuestro alrededor como si está pasando en ciudades vecinas. Entiendo que tengamos menos percepción de miedo pero debemos ser lo suficientemente consciente de que echar a perder todo este esfuerzo por no mantener las distancias o correr un poco más de la cuenta, sería complicado”, continuó diciendo la funcionaria.



El virus se extiende mucho y fácilmente en la comunidad, tiene un alto grado de transmisibilidad: “los que más se infectan son los más jóvenes, son los activos, son los que circulamos más por todos lados y son los que pueden transmitir la enfermedad a quienes tienen más riesgos, que son las personas mayores de 60 años. Es cierto que no tenemos casos, pero todavía estamos en cuarentena y debemos mantener la medidas de precaución”, finalizó.