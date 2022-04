En Parque Sur se juega la 4ta fecha del fútbol femenino

También este domingo se jugará la cuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol femenino.

En cancha del club Parque Sur se habrá de disputar este domingo la jornada completa de la 4ta fecha del Torneo Apertura Femenino. El cronograma de partido arranca a las 10:00 con el choque entre San Marcial y Gimnasia y Esgrima. Después jugarán Almagro y Estrella del Norte.

Los que siguen son: Lanús vs. Atlético Concepción, Engranaje vs. Deportivo Concepción; Parque Sur ante el tercer candidato, Atlético Uruguay, quedando el cierre para María Auxiliadora que enfrentará al Depro.

PROGRAMA

– Cancha de Parque Sur

10:00: San Marcial vs Gimnasia y Esgrima.

11:20: Estrella del Norte vs Almagro

12:40: Lanús vs Atlético Concepción

14:00: Engranaje vs Deportivo Concepción

15:20: Parque Sur vs Atlético Uruguay

16:40: María Auxiliadora vs Depro.