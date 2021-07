En Ramallo: Juventud goleó, sigue de racha y sube en la tabla

El Decano goleó 3 a 0 a Defensores de Villa Ramallo con goles de Fiorotto y dos de Reynaga en el cierre del partido. Lleva seis partidos sin perder, tres victorias seguidas y crece en la tabla.

Foto Prensa Defensores.



Juventud extendió su gran presente. Goleó de visitante 3 a 0 a Defensores de Villa Ramallo y dio un salto buenísimo en la tabla de posiciones, quedando solamente a dos puntos de la zona de clasificación, además de extender a seis partidos su racha sin derrotas.

Ahora, Juventud enfrentará de local a Unión de Sunchales que también está con 12 puntos en la tabla y en las posiciones de abajo. Sin brillar pero con gran entrega, el “Decano” se llevó una merecida victoria.

En el primer tiempo el juego fue equilibrado, con más situaciones de peligro generadas por Juventud Unida gracias al despliegue de Schell Grané y Fiorotto con buenos disparos desde afuera del área de Defensores.

A los 43 minutos, Lucas Fiorotto cerró una jugada colectiva por el centro de la cancha y marcó el primer tanto del “Decano” que cerró un primer tiempo a su favor.

En el segundo tiempo, Juventud Unida hizo el ingreso de Renzo Reinaga y Rodrigo Giménez. Más allá de un cabezazo al ras del palo de Lucas De León, el local no inquietó el arco “Decano”.

Luego ingresaron Juan Fernando Alfaro y el nuevo refuerzo Cristián Curuchet, pasados los 77 minutos del partido. Mientras que a los 81 minutos Juan Francisco Pereyra fue expulsado por una doble amarilla tras una falta en el medio de la cancha.

A los 92 minutos, Renzo Reinaga recuperó una pelota en el campo de Juventud y tras una corrida lo transformó en el 2 a 0. Pero de contragolpe, a los 93 Reinaga sentenció el partido con un 3 a 0.

Juventud extendió su gran presente, sumó su tercera victoria en fila, goleando ante un rival durísimo y pegó un salto grande en las posiciones. Ahora vendrán dos partidos seguidos en casa para seguir reafirmando ese buen momento y pensar en un torneo con otros objetivos.

Síntesis:

Def. de Belgrano 0

N. Dormisch; J. Aguilar, R. Albornoz, E. Martínez, L. Mignaco; J. Malinauskas, H. Ruben, J. Cartecchini, M

Juventud Unida 3

L. De León; J. L. Alfaro, N. Trejo, L. Brienzo, I. Abraham; H. Vargas, G. Saucedo, I. Shell Grané, F. Pereyra; B. Parada y E. Fiorotto. DT: Norberto Acosta

Estadio: Salomón Boeseldín

Goles: 43’ PT Ezequiel Fiorotto (JU); 45’ ST Renzo Reynaga (JU); 47’ ST Renzo Reynaga (JU)

Cambios: F. Campiotti x J. Aguilar, M. Fonseca x A. Laena, C. Fornillo x M. Gauto, L. Parra x J. Cartecchini, J. Gómez x J. Malinaiskas (DVR); R. Giménez x H. Vargas, R. Reynaga x B. Parada, J. F. Alfaro x G. Saucedo, C. Curuchet x E. Fiorotto (JU)

Expulsado: Francisco Pereyra (JU)

Árbitro: Álvaro Carranza (Villa María).