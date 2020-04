En Santa Cruz Por el femicidio de una docente entrerriana detuvieron a la expareja

Jésica Minaglia, docente de 30 años oriunda de Rosario del Tala, fue hallada asesinada a golpes en su casa de la localidad Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz, el pasado 15 de abril al mediodía.

La Justicia caratuló la causa como presunto femicidio -el primero de esa provincia en plena cuarentena- y ordenó la detención de su ex, el cabo primero Pablo Núñez, de 37 años, también entrerriano de origen, si bien ambos se habían conocido en el sur del país. “La encontró mi madre. Fue a su casa porque la expareja de mi hermana, un policía de acá del pueblo pero que es de Sauce de Luna -departamento Federal- la llamó para decirle que Jésica no contestaba a sus llamados y él tenía que ir a llevarle el hijo que tienen en común -de 2 años y 9 meses-. Cuando llegó, al abrir la puerta, encontró el cuerpo de mi hermana sin vida en el comedor todo ensangrentado”, relató a Ahora el hermano de la víctima, Joaquín Minaglia, que encabeza la lucha por justicia junto a su familia en Santa Cruz. Las pericias revelaron que “ella murió de una fractura de cráneo y hemorragia interna en la cabeza producto de un golpe con un elemento contundente que todavía no han encontrado”, señaló. El hermano también contó que víctima y victimario “estuvieron juntos más de 15 años y se habían separado hacía tres semanas”. “Ellos se conocieron y vivían en Santa Cruz, pero como son de allá habitualmente todos los años vacacionaban en Entre Ríos, algunos días en Sauce, otros en Tala, de donde son mis padres; allí nacieron dos de mis hermanos y tenemos familiares”, indicó en diálogo con el medio entrerriano. “Nuestro interés es que desde Entre Ríos también nos ayuden a hacer presión social para que los tiempos legales no se vuelvan extensos y el hecho llegue a esclarecerse”, concluyó Joaquín Minaglia. Cuando el hecho se conoció la semana pasada, causó conmoción en Santa Cruz y buena parte de la Argentina. Incluso, el 20 de abril en Comandante Luis Piedrabuena hubo una marcha a pesar del aislamiento social, preventivo y obligatorio que rige en todo el país, en pedido de que el caso no caiga en la impunidad.