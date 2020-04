En seis días hubo 20 denuncias online por violencia de géneroo

La Oficina de Violencia de Género del Superior Tribunal de Justicia (STJ) informó que entre el 13 y el 19 de abril recibió 20 denuncias por violencia de género y contra la mujer a través del formulario electrónico, disponible en la web del Poder Judicial para facilitarle a las víctimas el acceso al servicio de justicia durante la cuarentena.

Las denuncias, provenientes de diferentes localidades de la provincia, fueron derivadas a los juzgados pertinentes. Según explican en un comunicado, las denuncias por violencia familiar y contra la mujer recibidas por medios electrónicos fueron enviadas desde Federal, Concordia, Santa Elena, Crespo, Hasenkamp, Nogoyá, Paraná, Rosario del Tala y Concepción del Uruguay. El informe realizado por la Oficina de Violencia de Género (OVG) establece que el 80 por ciento de los casos la denuncia fue efectuada por la propia víctima, mientras que el resto la impulsó una institución. Además, señalan que en el 75 por ciento de los casos denunciados existe otra víctima y sus edades oscilan entre los 6 y los 75 años; la edad promedio es de 30 años y el 90 por ciento de las personas que denuncian son mujeres. El 54 por ciento de las personas que denuncian son solteras, el 17 por ciento separadas y el 12,5 por ciento se encuentra en unión convivencial; el 29 por ciento de las personas víctima de violencia trabajan en el hogar y el 25 por ciento son empleadas/os, y el 8,3 por ciento son desempleadas/os. No se registran datos del 12,5 por ciento. En cuanto al vínculo que la víctima mantiene con la persona denunciada, el 29 por ciento tuvo una unión convivencial; el 17 por ciento son hijos/as o hijastros/as; el 12,5 por ciento son ex novias/os y el 8,3 por ciento se encuentra en unión convivencial. El 67 por ciento de las personas que están siendo víctimas de violencia tienen hijos/as menores de edad en común con el/la victimario/a. “Se hizo una evaluación de la implementación de la primera semana de la planilla on line que está disponible para los ciudadanos, denunciándose violencia familiar y contra la mujer en la modalidad doméstica y, una de ellas, mediática”, precisó la responsable de la OVG, Yanina Yzet. “La idea de darle difusión a la plantilla de denuncias on line es porque entendemos que estamos ante una herramienta importante para garantizar la accesibilidad de las personas a la efectiva protección de la Justicia cuando se está en situación de vulnerabilidad”, indicó. El formulario de denuncia está disponible en la web del Poder Judicial www.jusentrerios.gov.ar en el enlace https://forms.gle/hyxURJBceDqeSjGt9.