En su visita a Entre Ríos, Rodríguez Larreta llama a los entrerrianos a hacer la diferencia y “equilibrar la balanza en el Congreso”

Horacio Rodríguez Larreta visitó Paraná junto al senador nacional, Martín Lousteau, para apoyar la lista de candidatos a diputados nacionales de Juntos por el Cambio que encabezan Rogelio Frigerio, Marcela Antola, Nancy Ballejos y Atilio Benedetti.

Luego de brindar una conferencia de prensa, los dirigentes recorrieron la peatonal y el centro de la capital entrerriana para hablar con comerciantes.

En declaraciones a la prensa, Rodríguez Larreta remarcó la importancia de los entrerrianos en las elecciones del 14 de noviembre: “En Entre Ríos con algunos puntos más podemos sumar un diputado y hacer la diferencia. Para los que quieran ponerle un freno al kirchnerismo, el bloque a fortalecer es el de Juntos por el Cambio. Los entrerrianos pueden ser protagonistas a la hora de equilibrar la balanza en el Congreso.”

Larreta ponderó la importancia del diálogo: “Las transformaciones que necesita el país tienen que sostenerse en el tiempo, por eso la Argentina necesita un acuerdo más amplio.” También advirtió: “La invitación al diálogo tiene que ser del Gobierno Nacional, que fueron votados por la gente para gobernar por cuatro años. Hoy no veo esa vocación.”

Y agregó: “Con gente como el kirchnerismo, que cree que prohibiendo la exportación de carne va a bajar el precio en vez de promoverla para tener laburo; que cree que con controles de precios, algo que ya se implementó infinidad de veces y no funcionó nunca en la historia, va a bajar la inflación; que cree que el gobierno federal no tiene que apoyar cuando una provincia tiene un problema grave de seguridad; que no cuestiona las violaciones de derechos humanos en Nicaragua o Venezuela; que la educación no sea un prioridad, es muy difícil que nos pongamos de acuerdo sobre el país que queremos”.

En tanto Lousteau, afirmó que el reparto de dinero y cosas que está haciendo el gobierno nacional en la campaña electoral “es de un enorme cinismo”, porque “si quieren ayudar a la gente de verdad, lo hacen permanentemente, no quince días antes de una elección”.

“Si hay una necesidad, la hay antes, durante y después de la elección”, dijo Lousteau y agregó que “si lo hacen a días de las elecciones, es porque el gobierno sólo quiere ayudarse a sí mismo”.

A su turno, Frigerio remarcó: “Tenemos concentrada toda nuestra energía en esta elección. El 14 de noviembre se juega el futuro de nuestra provincia y el de la nación. Vemos que el kirchnerismo está intentando comprar esas voluntades que no puede compensar con políticas públicas. Pero nosotros sabemos que la dignidad de los argentinos y específicamente la de los entrerrianos, no está a la venta y no se puede comprar”.

Y cerró: “Tener en nuestra provincia a Horacio y Martín nos llena de energías para lo que viene. Son personas con las que compartimos los mismos valores y con quienes vamos a trabajar juntos el futuro del país y el de Entre Ríos”.