En tiempo suplementario, Regatas le ganó a BH

Por la fecha 9 del Pre Federal, Regatas visitó a BH y en tiempo suplementario pudo cerrar mejor el partido y quedarse con una importante victoria, 83-89.

Primer cuarto perfecto de Regatas que leyó al rival los primeros minutos y supo cómo contrarrestar la defensa, con buenos tiros externos y la ventaja que Di Meo logra sacar abajo del aro. Muy buenos minutos en defensa para la visita. BH mueve bien el balón pero no logra concretar el último tiro y por eso finaliza el cuarto abajo en el tanteador, por 08-19.

Los segundos 10 minutos comenzaron muy erráticos en ambos aros. Pero la visita siguió manteniendo la distancia y los buenos ataques, esta vez encabezados por su base, Martiniano Dato. El Verde no deja de hacer su partido con el rápido movimiento de balón que lo caracteriza para que la defensa se abra y así encontrar espacios de ataques, que muchas veces no logra concretar. Un partido bastante errático para el local, que de todos modos, tuvo a Robledo con la mano caliente desde los tres puntos, con dos conversiones consecutivas. Regatas se fue al descanso largo 10 puntos arriba (25-35).

En el comienzo del complemento, Etcheverry planteó una defensa zonal muy difícil de romper para Regatas y puso en cancha a sus dos pivots, lo cual le resultó positivo al momento del ataque, que el Cele no logró defender. De esa manera achicaria la distancia en el marcador y a falta de 3 minutos para el final, por primera vez estaba en ventaja y así finalizaría el cuarto, 51-49.

El último cuarto comenzó parejo, BH controló en los primeros minutos sabiendo que el tanteador estaba a su favor y se encontró con triples muy importantes de Echeverria y de Andres, para estirar la ventaja. Los dirigidos por Burgos de pondrían en partido con tres contraataques perfectamente definidos por Suárez. A falta de un minuto por jugar el partido estaba empatado en 71. Un tiro libre por lado y todo se iba a definir en suplementario.

El tiempo suplementario comenzaría con dos triples de ambos lados de la mano de Suárez, el goleador del partido, y Echeverria. Cinco minutos de los más intensos. Pero Regatas iba a cerrar mucho mejor el partido y se llevaría una victoria muy importante de Gualeguay por 83-89.