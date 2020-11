En un partidazo cargado de polémicas arbitrales, Racing empató con Flamengo

Racing y Flamengo empataron 1-1 en un partido muy discutido por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El arbitraje del venezolano Alexis Herrera fue muy polémico, ya que anuló mal un gol lícito de Lisandro López. La Academia se puso en ventaja a los 13 minutos por el gol de Héctor Fértoli, tras una gran corrida y habilitación de Fabricio Domínguez. Sin embargo, la ventaja le duró poco, ya que dos minutos después, Gabriel Barbosa (Gabigol) puso el empate final en Avellaneda.

La primera etapa fue muy vertiginosa, con los dos conjuntos disputándose la tenencia de la pelota y creando situaciones claras de peligro. Primero un gran cabezazo de Licha López que sacó de manera brillante el arquero Diego Alves, y como respuesta una excelente jugada de Bruno Henrique que terminó con la pelota en el travesaño.

También hubo mucho roce, producto de la copiosa lluvia que cayó sobre el estadio Presidente Perón. Sin embargo, fue el árbitro venezolano Alexis Herrera quien terminó llevándose la atención por una actuación lamentable. Al juez se le fue de las manos el encuentro rápidamente al permitir la pierna fuerte de ambos lados. También se equivocó al no expulsar al uruguayo Fabricio Domínguez en Racing, la gran novedad deBeccacece para reemplazar a Iván Pillud por la derecha, luego de un pisotón. En su intento por disputar la pelota, lo hizo con “temeridad”, por lo que el futbolista local debió haber sido expulsado por doble amarilla, publica Infobae.

Sin embargo, el error más grosero fue en el complemento, cuando anuló mal un gol de Lisandro López para la Academia por una supuesta infracción previa que no existió. En una disputa normal, el jugador de Flamengo, Everton Ribeiro, se pasa en la carrera y cae ante el mínimo contacto físico, pero no hay carga ilícita de Mena. Como el VAR sólo puede actuar al final de la jugada, se decide por anularlo una vez que convirtió Licha. Grueso error del juez, ya que no hubo empujón.

La Academia siguió intentando y pudo aumentar, pero el remate debajo del arco de Licha López se fue apenas por arriba del travesaño.

Pasaron pocos minutos y la actuación del juez volvió a ser muy discutida, sobre todo a diez minutos del final cuando el árbitro anuló otro tanto de Racing, esta vez de Nicolás Reniero. Sin embargo, en esta acción sí acertó el VAR porque en el centro previo que envió Rojas, Leonardo Sigali, quien cabeceó hacia el centro del área, estaba en posición adelantada. También en la expulsión de Thuler por un planchazo sobre Lisandro López.

El partido revancha de la serie se jugará el próximo martes 1 de diciembre en el estadio Maracaná, de Río de Janeiro. El conjunto que avance de este cruce deberá enfrentarse al vencedor de la serie que protagonizarán Independiente del Valle, de Ecuador, y Nacional de Montevideo.