Enersa: convenios de pago especiales e incremento de tarifas desde el 01 de febrero

El responsable de prensa de ENERSA, Federico Gentille conversó con el programa Primer Mensaje sobre convenios de pago por facturas vencidas, consumo récord, e incremento de tarifas desde el 01 de febrero.

El Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) aprobó los valores del nuevo cuadro tarifario del servicio eléctrico que regirá en la Provincia a partir del próximo 1° de febrero y hasta el 30 de abril, “los que serán de aplicación para todas las distribuidoras”.

En cuanto al consumo récord, Gentille manifestó que las altas temperaturas sostenidas que se vienen registrando, ha tenido una gran demanda superando picos de otros años.

Reiteró a los usuarios hacer un uso responsable de los artefactos eléctricos, especialmente entre las 13:30 y las 16:00 h, que es cuando aumenta el consumo por el uso, en mayor medida, del aire acondicionado (regularlo en 24°; apagarlo cuando el ambiente esté refrigerado; no usar más de un aparato por vez dentro del hogar; mantener cerradas las puertas y ventanas de las habitaciones para evitar el ingreso de aire del exterior al ambiente climatizado; limpiar periódicamente los filtros, etc.).

El uso responsable de la energía eléctrica es una suma de voluntades: si cada uno de nosotros contribuye con su granito de arena, será más fácil transitar estos días de tanto calor sin mayores inconvenientes.

Respecto al convenio de pago por facturas vencidas el Gobierno de Entre Ríos, por medio del Decreto N°3460/21, estableció una nueva modalidad de convenios de pago en carácter excepcional, según la cual los usuarios afectados por la pandemia podrán financiar las deudas contraídas con las distribuidoras eléctricas

Cómo ACCEDER a este beneficio

¿Cuáles son las facturas vencidas que puedo financiar con esta metodología?

Aquellas cuyo vencimiento se hayan producido entre el 1° de marzo y el 31 de diciembre de 2020.

¿Cuántas son las cuotas y cuál es la tasa que se aplicará a la actualización y la financiación?

Los usuarios podrán acceder a planes de pago de hasta 60 cuotas. Se aplicará la tasa vigente del Banco Nación al momento de efectivizarse el convenio de pago, con una bonificación del 50%.

¿Qué condiciones debo cumplir para acceder a esta financiación?

Una vez otorgado el convenio, el usuario deberá mantener al día el pago de las facturas por consumo de energía corrientes, además del pago de la cuota del convenio.

En caso de incumplimiento, se dará de baja el convenio otorgado y el usuario deberá abonar la totalidad de la deuda, o podrá solicitar otro convenio. Si éste fuera el caso, ya no tendrá el beneficio de la tasa de interés reducida ni la cantidad de cuotas mencionada.

¿Qué usuarios pueden acceder a esta modalidad?

Podrán acceder a este beneficio los usuarios que se detallan a continuación:

-Usuarios Residenciales

-Usuarios Residenciales que posean un subsidio tarifario provincial vigente (tarifa social, tarifa jubilados, tarifa para la salud, electrodependientes).



Usuarios Residenciales cuyo titular acredite alguna de las siguientes condiciones:

-Empleados de casas particulares.

-Usuarios que perciben el seguro de desempleo.

-Beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y/o Asignación por embarazo.

-Usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.

(En estos casos, deberán presentar la constancia emitida por la autoridad competente (ANSES), alta del beneficio y/o último recibo de cobro/pago donde se demuestre dicha condición).



Usuarios No Residenciales

-Titular monotributista inscripto en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado sea inferior a dos (2) veces el salario mínimo vital y móvil.

-Cooperativas de Trabajo o empresa recuperada que esté inscripta en el Instituto Nacional de Cooperativismo y Economía Social (INAES).

-Instituciones de Salud afectadas en la emergencia.

-Entidades de bien público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos.

-Espacios culturales, bibliotecas, teatros y cines.

-Clubes sociales y deportivos que se encentren inscriptos en el registro de instituciones deportivas creado por Decreto N° 1780/16.

-Micro, Pequeñas y Medianas empresas (MiPyMES), reguladas por la Res. N°563/2019 que se hallaron imposibilitadas de realizar su actividad en forma normal durante la emergencia.

(Aquellas micro, pequeñas y medianas empresas no contempladas en el punto anterior, podrán gestionar el beneficio acreditando una disminución de no menos del 30% de sus ingresos, presentando una declaración jurada certificada por Contador Público, situación que posteriormente será verificada por la Administración Tributaria de Entre Ríos (ATER)).

¿Qué pasa si no estoy dentro de ese listado o si tengo facturas adeudadas con plazos fuera de ese período?

Para estos usuarios, Enersa también tiene a disposición planes de pago de hasta 12 cuotas que se analizarán de manera personalizada, de acuerdo a las posibilidades de pago.

¿Cuáles el canal disponible para solicitar el convenio?

Por mail: a tramitescomerciales@enersa.com.ar

En el asunto, escribir: “Convenio de Pago”, la localidad desde donde lo solicita y el número de ID que figura en el extremo superior derecho de su factura.

En el mensaje, indicar: Nombre y apellido, DNI y un teléfono de contacto.

En un corto plazo y por el mismo medio, Enersa responderá solicitando los datos adicionales que pudieran ser necesarios y remitirá las alternativas de convenios de pago para que el usuario opte por la más conveniente, según sus posibilidades. Con esta metodología, el usuario solamente deberá concurrir a la oficina comercial a suscribir el convenio una vez definidas las condiciones del mismo. Para ello, se le otorgará un turno para evitar demoras.

La vigencia de esta metodología será por un plazo acotado; por lo tanto, se invita a los usuarios a contactarse, previo a que Enersa retome la aplicación plena de lo previsto en el Reglamento de Suministro sobre las suspensiones por falta de pago.