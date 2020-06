Enersa ofrece un plan de financiación para los consumidores

Ante las consultas de consumidores sobre los valores de facturación en junio, desde Enersa aseguran que no hubo aumentos en las tarifas desde noviembre de 2019. De todos modos, ofrecen un plan de pagos acorde a situación de cada usuario.

Atento a las consultas de consumidores por el monto de facturación de las boletas en el mes de junio, un representante de Enresa, Federico Gentile, comentó que “las tarifas están congeladas desde el 1º de noviembre de 2019, no hubo ningún tipo de aumento. Comprendemos la situación económica en este momento, pensamos permanentemente en el usuario y queremos acercarle una financiación y plan de pagos acorde a la situación de cada uno”.

Teniendo en cuenta los reclamos de las personas que obedecen a las facturas emitidas en junio, con un posible aumento, explicó que “en realidad se basa en que hubo una diferencia en una estimación ya que, durante el periodo de cuarentena, no pudimos salir a controlar y realizamos una estimación de lectura”.

“Para no perjudicar al usuario, decidimos obtener un promedio en el cual facturamos de menos, porque entendíamos que la situación económica era complicada durante la cuarentena. Entonces tomamos las últimas seis facturas del usuario y establecimos un promedio”, señaló.

En este sentido, Gentile, remarcó que “el consumidor puede estar viendo esa diferencia en esta última factura. Se debe tener en cuenta que marzo fue un mes atípico en cuanto a los niveles de temperatura, entonces la gente puede observar esa diferencia más el incremento del consumo que se da al estar las personas en sus casas con posibles artefactos eléctricos funcionando”.

Al finalizar Gentile dijo que “atendemos todas las consultas, cada usuario tiene un comportamiento de consumo único. Habilitamos todos los canales de comunicación para atender cada consulta”.

