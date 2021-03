Enfrentamientos y detenidos: intentaron frenar la tala en avenida que será ensanchada en Paraná

Este lunes, se iniciaron las obras de ensanche de avenida Racedo, tras el revés judicial a favor de la Municipalidad y contra el amparo ambiental que había presentado el Foro Ecologista de Paraná.

Un grupo de vecinos se concentró en inmediaciones de la intersección con calle Rocamora para impedir el comienzo de la tala de árboles, pero la presencia de obreros nucleados en Uocra garantizó el inicio de las tareas. Hubo momentos de gran tensión, angustia y llanto. Un grupo de manifestantes llegó a abrazarse a los árboles para evitar que las motosierras derriben más ejemplares.

Corridas, violencia y descontrol. Personal policial debió pedir refuerzos para contener el choque entre vecinos, ambientalistas y obreros. Hay dos personas detenidas por desobediencia a una medida judicial. Se trata de Francisco Barbosa y María Luz Omar Zboron, quienes fueron trasladados a Comisaría 2ª de la capital entrerriana.

Quienes pretendieron impedir el inicio de las obras de ensanche de calle Racedo fueron detenidos por el presunto delito de “resistencia a la autoridad”.

Así lo informó El Once que había entrevistado en el lugar a un funcionario judicial que advirtió: “Tienen todo el derecho de manifestarse, pero a un costado donde no entorpezcan el trabajo y no se ponga en riesgo su trabajo”.

Sus declaraciones fueron previas al choque de vecinos y ambientalistas, contra un grupo de manifestantes nucleados en la Uocra que llegaron hasta el lugar para “acompañar a los trabajadores”.

Se hizo saber que la Justicia dispuso “que dejen trabajar al personal de la obra, y si no acatan las directivas pueden llegar a ser detenidos por una resistencia a la autoridad”, indicó el funcionario policial al ratificar que “la obra se ejecutará”.

Los ánimos se caldearon entre las partes en conflicto y los disturbios culminaron con la detención de vecinos y ambientalistas.