Entre otras medidas: El Gobierno analiza implementar un dólar turista

El Ejecutivo trabaja en medidas para que los turistas extranjeros puedan cambiar los dólares que traen al país “en el mercado único de cambio”, según se informó tras una reunión de Gabinete. Esa y otras decisiones económicas se anunciarán en los próximos días.

Las medidas comunicarán “hacia fin de esta semana o la semana que viene”.

El Gobierno nacional analiza la aplicación de un dólar diferencial para turistas extranjeros en una cotización ubicada en torno a los 300 pesos, similar al valor existente en la actualidad para los denominados dólares bursátiles, como incentivo para liquiden sus divisas en el mercado oficial y se puedan sumar a las reservas internacionales.

La medida forma parte de un paquete de medidas en el que está trabajando la ministra de Economía, Silvina Batakis, y que este jueves discutirá en una reunión de Gabinete Económico en la Casa Rasada.

Según anunció la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, las medidas que se adopten se comunicarán “hacia fin de esta semana o la semana que viene”.

“Apuntamos a un cambio diferenciado para el turista, para que pueda liquidar sus dólares en el mercado formal a través de la tarjeta de crédito u otro medio pueda acceder a un tipo de cambio diferenciado que se acerque al dólar Mercado Electrónico de Pagos o contado con liquidación” ya que la Argentina “necesita de los dólares que traen esos turistas”, dijo esta mañana el ministro de Turismo, Matías Lammens.

El titular de la cartera de Turismo agregó que son “varias las medidas posibles” que se analizarán mañana en la reunión de Gabinete Económico.

“Lo que está claro es que cuando el turista llega, sobre todo de los países limítrofes, acude al mercado informal a cambiar los dólares y nosotros necesitamos fortalecer las reservas del Banco Central”, completó Lammens.

Por su parte, la directora del Banco Nación, Julia Strada, afirmó este miércoles que el “dólar diferenciado” para los turistas extranjeros es “un incentivo a que liquiden dólares en el mercado oficial para que pasen a contabilizarse formalmente”.

“Se está discutiendo la posibilidad de un dólar diferenciado, dólar financiero, en torno a 300 pesos en este momento, para que de esa manera tengamos un incentivo a que liquiden en el mercado oficial y que esos dólares pasen a contabilizarse formalmente”, afirmó Strada en declaraciones a AM 750.

Por su parte, el director del Banco Central, Agustín D’Attellis, sostuvo este miércoles que las medidas económicas que analiza el Gobierno para estimular el ingreso de divisas al mercado formal apuntan a que “la brecha cambiara vuelva a niveles normales”.

“Hay un contexto de incertidumbre, fogoneado por algunos sectores en particular, que tienen intereses específicos, políticos y económicos, que presionan para que ocurra una devaluación del tipo de cambio oficial”, remarcó D’Atellis en declaraciones a Radio Nacional.

Ante ello, dijo que desde el BCRA “vamos a estar avanzando para que los dólares que llegan al país ingresen al mercado cambiario de manera formal y no los sigamos perdiendo por formas alternativas”.

El director del BCRA subrayó que el blue “hace daño a nivel económico” porque “en un mercado con las restricciones que existen para acceder al mercado formal, el público lo toma como referencia y juega sobre las expectativas, traslada precios”.