“Entre Ríos es una provincia de paz y de entendimientos”, aseguró Bordet

“Siempre hemos mantenido una relación de diálogo y entendimiento, y respetamos a rajatabla lo que nuestra Constitución provincial y nacional establecen”, aseguró el gobernador Gustavo Bordet en Victoria.

El mandatario, junto a la vicegobernadora Laura Stratta y el intendente de Cambiemos, Domingo Maiocco, participó de la apertura de sobres de la obra de la circunvalación de la ciudad, emblemática por su conexión con la ruta 11 para el corredor bioceánico, y entregó la resolución de adjudicación de la obra de ampliación de la red de distribución de gas natural que proveerá del servicio al parque termal y a diversos barrios de la ciudad.

El mandatario consideró que “tenemos que estar todos unidos en momentos en que nos apremia la pandemia, pero también poder tener la garantía de que el productor pueda desarrollarse; el comerciante pueda ejercer su profesión, el trabajador pueda crecer; y el estudiante pueda cumplir con el sagrado derecho a la enseñanza pública”.

“Esto es nuestra provincia de Entre Ríos y no nos vengan a distorsionar con cuestiones que son totalmente ajenas a nuestro acervo, a nuestro pensamiento; es lo que practicamos absolutamente todos los días, con trabajo, con responsabilidad y con compromiso”, subrayó.

Agregó que “siempre hemos mantenido una relación de diálogo y de respeto; y no sólo con intendentes y presidentes de comunas o juntas de gobierno, lo hemos hecho con toda la sociedad civil, con todas las instituciones; y hemos respetado a rajatablas lo que nuestra Constitución de la provincia y la nacional establecen”.

En ese marco, cuestionó a “algunos sectores que, de manera aislada, dicen que peligra el derecho a la propiedad privada en la provincia de Entre Ríos: Nunca como gobernador voy a permitir que se viole el derecho a la propiedad privada que está consagrado en nuestra Constitución nacional y provincial y en todas las leyes concordantes con ese tema”, enfatizó.

Aseguró que “siempre lo hemos defendido, y lo he dicho hasta el cansancio, pero parece que hay algunas familias en esta provincia que no escuchan o escuchan lo que quieren escuchar. Nosotros hemos defendido a rajatablas lo que significa el derecho a la propiedad privada; y que los conflictos familiares los arreglen entre las familias en los juicios sucesorios y no involucren al Estado para sacar una tajada o un beneficio en provecho propio, como lo han hecho en reiteradas oportunidades”.

Trabajo en territorio

El gobernador estuvo este viernes en Victoria, donde participó de la apertura de sobres de la obra de la circunvalación de la ciudad, que contempla la reparación mediante bacheo de los siguientes tramos: variante ruta provincial 11-ruta provincial 26 y rotonda ruta nacional 174.

Se trata de una obra emblemática ya que pertenece al corredor bioceánico con conexión con Chile y es una de las rutas principales del Mercosur. La obra tiene un presupuesto de 268.560.148 pesos.

En esa oportunidad, Bordet señaló que “este tipo de actos, más allá de lo simbólico, también nos hacen avanzar en una agenda común de trabajo, para poder desarrollar acciones que tengan que ver con mejor calidad de vida, con progreso y con solucionar problemas estructurales de vieja data de las ciudades”.

En cuanto a la apertura de sobres para la derivación por la ruta 11, que es la circunvalación de Victoria, advirtió que “que son grandes inversiones para la provincia, como también estamos haciendo otras obras viales en el territorio”.

“Hoy dimos un paso importante con la apertura de sobres, donde hay cinco empresas que cotizaron y esperemos poder tener en marcha la obra a principios del año que viene”, acotó.

Por otra parte, se entregó la resolución de adjudicación de la obra de ampliación de la red de distribución de gas natural – etapa II, III y IV, que proveerá gas natural a las termas y a diversos barrios.

Además, se hizo saber a través del Ministerio de Producción que se encuentra en tramitación un ANR del Ministerio de Desarrollo Productivo de Nación por 40.000.000 de pesos, en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales,

Respecto a la red de gas, Bordet mencionó que se trata de “la cuarta etapa y tiene que ver con un pedido que hizo el Centro Comercial de Victoria en la gestión anterior, en la necesidad de dotar de gas natural al parque industrial y donde tenemos que hacer una planta reductora para poder repotenciar la red que viene por el gasoducto; esta obra está terminada en el Parque Industrial, lo que permitirá el aporte no reintegrable de 40 millones es poder hacer obras de infraestructura en el parque. Esta etapa tiene que ver con llegar al predio termal y poder también dotar a 250 familias de la posibilidad de estar conectadas al gas natural. Estaremos empezando la obra antes de fin de año y estimamos que para el invierno podremos tenerla finalizada”.

“Esta es la forma de trabajar que hemos sostenido siempre en la provincia, con total amplitud, entendiendo que las acciones de gobierno nos ocupan y atañen a todos, que no debe existir ningún tipo de sesgo discriminatorio. Me siento muy cómodo trabajando con intendentes de la oposición”, advirtió finalmente.

Estado presente

Por su parte, la vicegobernadora Stratta dijo que “es muy grato venir a mi ciudad, porque están mis afectos y es donde nací, y hacerlo hoy en el marco de un contexto difícil pero donde el Estado provincial dice presente, es más grato aún”.

Agradeció al gobernador y a los funcionarios “por estas obras que tienen que ver con un compromiso muy fuerte con el desarrollo de nuestra ciudad. La variante de la ruta 11 es estratégica porque Victoria es una ciudad estratégica en el corredor bioceánico y, a partir del enlace vial que nos une con Rosario, cambió y necesita de infraestructura para sostener ese crecimiento y desarrollo”.

También indicó que “la ampliación de la red de gas, no solamente va a significa gas natural para muchas familias, sino que también implica la llegada de gas natural a las termas de Victoria. Esta es una ciudad turística y tener el gas en las termas es un eslabón central”.

“Seguir creciendo como ciudad desde lo turístico, pero también con una mirada agroindustrial es muy importante, por eso hoy también estamos trayendo la gestión de un aporte no reintegrable para el Parque Industrial de Victoria, que va a significar no solamente tener el gas, sino también obras de infraestructura para que puedan venir empresas, porque también la prioridad del Estado provincial y municipal es generar puestos de trabajo, lo que también tiene que ver con una mirada estratégica de nación, provincia y municipio”, concluyó.

A su turno, el intendente Maiocco afirmó que “celebramos los victorienses esta obra tan importante como es la restauración de la conocida variante que conecta con una de las rutas principales del Mercosur, que es la ruta bioceánica con conexión hacia Chile. Esta obra se deterioró y hoy estamos muy contentos en presenciar este acto”.

En otro orden, repudió “la agresión que ha recibido nuestro gobernador, nuestra provincia y nuestra intendencia que durante meses hemos padecido el incendio de las islas, lo que nunca se dijo es que Victoria tiene un promedio anual de 1000 a 1200 milímetros y de enero a septiembre no llegaba a 400 milímetros por el fenómeno de La Niña. El 3 de septiembre tuvimos una lluvia de 30 milímetros y se apagaron los incendios; ahora tuvimos una de 100 milímetros y se terminaron los incendios. Siempre decimos que hay muchas causas en el fenómeno del humedal, pero la principal causa este año fue natural”.

“Sentimos la obligación todos los victorienses de respaldar sus acciones cuando ha hablado de la regulación del uso del humedal”, subrayó dirigiéndose al mandatario.

Actividades

En su visita a la ciudad, Bordet hizo entrega al intendente del certificado de la inscripción del Parque Industrial Victoria en el registro nacional de parque industriales, lo que constituye el primer paso documental para la tramitación de un aporte por 40 millones de pesos en el marco del Programa Nacional para el Desarrollo de Parques Industriales.

Créditos productivos

Además, las autoridades visitaron la heladería Samoa, ubicada en Italia 461, que recibió un crédito en el marco del Programa de Asistencia Financiera para el Desarrollo Productivo por 825.825 pesos, a 24 meses, con una tasa subsidiada de 17,74 por ciento y seis meses de gracia de capital e intereses, destinado a la compra de capitales.

Asimismo, se firmó un convenio entre la Dirección Provincial de Vialidad y el municipio para el mejorado del camino Acceso a Viñedo, en el marco del cual coordinarán conjuntamente la realización de la obra. la DPV afectará maquinarias y materiales necesarios para ejecutar la obra, en tanto que la municipalidad de Victoria destinará combustible y operarios.

Previamente, en el club Newell’s Old Boys, se entregaron aportes de la Vicegobernación a clubes y a una capilla, por un monto total de 671.307 pesos. Al club Newell’s Old Boys, para solventar gastos de adquisición de tejido de alambre acerado reglamentario para el cercado perimetral de la cancha de futbol y del predio donde se está construyendo el complejo deportivo de la institución; al Club Atlético 25 de Mayo, un subsidio no reintegrable para la adquisición de materiales de construcción para refacciones en el campo deportivo; al Club Atlético Sarmiento, para la adquisición de materiales de construcción para realización de obras en el Estadio Defensores de la Ribera; y a la Capilla San Benito 5to Cuartel para gastos de refacción edilicia y reparación.