Entre Ríos incorporó nuevas tecnologías y formación de recursos humanos para la detección del Virus del Papiloma Humano

Entre Ríos trabaja en la detección precoz y la importancia de cumplimentar el esquema de vacunación. Para el procesamiento de las muestras se inauguró, recientemente, un nuevo laboratorio.El 4 de marzo es, desde 2018, el Día Internacional de Concientización sobre el Virus del Papiloma Humano (VPH).

Cabe recordar que, a mediados de febrero, fue inaugurado el laboratorio respectivo que funciona en el hospital San Martín de Paraná y procesa las muestras del virus VPH. Para ello, el Ministerio de Salud de la Nación entregó unos 8.000 test de VPH que beneficia a la provincia con la ciencia aplicada para prevenir el cáncer cervicouterino: el tercer tipo de tumor más común detectado entre las mujeres a nivel mundial. En Argentina se diagnostican alrededor de 5.000 casos nuevos por año y mueren 1.800 mujeres por esta enfermedad.

Desde el Instituto Provincial del Cáncer, su directora, Claudia Enrique, valoró el trabajo desarrollado en Pandemia, que involucró en una prueba piloto –ya finalizada al día de la fecha– al hospital San Martín, a algunos centros de Salud de Paraná y a establecimientos sanitarios de los Departamentos Federal y Feliciano, que registraban pocos casos de Covid-19 en aquel inicio. Enrique puntualizó: “Se reforzó la capacitación por parte del laboratorio que ganó la licitación y, a mediados de enero, salieron los primeros resultados de una técnica que permite obtener 80 resultados en cada corrida”.

En este sentido, adelantó que la próxima semana se realizará una capacitación por plataforma Zoom, incorporando a todos los establecimientos sanitarios de Paraná y algunos de Paraná Campaña. Asimismo, el 6 de abril se hará el lanzamiento oficial de la incorporación del test de VPH en la estrategia de prevención de cáncer de cuello de útero en la ciudad de Villaguay.

La profesional indicó además: “El VPH es responsable del 99 por ciento de los cánceres de cuello de útero en la mujer pero también es responsable de cánceres de vagina, de vulva, de ano (tanto en el hombre como en la mujer) y, en algunos casos, de laringe y boca”.

De esta manera, la efeméride sirve para recordar la importancia de la vacunación contra el VPH, estrategia de prevención que forma parte del Calendario Nacional de Vacunación para las chicas de 11 años, desde 2011, y desde 2016 para los chicos, también de 11 años.

Precisión y detección precoz

La incorporación del test de VPH mejora la detección de la enfermedad en mujeres entre 30 y 64 años y se suma a la toma de Papanicolaou (PAP). Como bien explica Enrique: “Si el test da negativo, el PAP no se lee porque si no hay virus no puede haber enfermedad y además la mujer con un test negativo puede pasar hasta 5 años sin necesidad de repetirlo. En cambio, si le da el test positivo, la paciente entra en otra línea de estudios y eventual tratamiento”.



Respecto a la vacunación contra el VPH, la funcionaria refirió que aún faltan entre 5 a 10 años para ver el impacto. Y agregó que la incorporación de esta nueva técnica, seguramente mejorará la detección y arrojará alguna disminución de la morbilidad y mortalidad a causa del cáncer cervicouterino.

Mes de la mujer y concientización

Del 9 al 19 de marzo en el hospital San Martín de Paraná, de 9 a 11, se harán tomas de PAP, VPH y exámenes mamarios con pedido de mamografía en el consultorio de demanda espontánea.

En tanto que el Centro de Salud Antártida Argentina de Paraná hará las tomas de VPH los lunes y viernes a partir de las 9 en el viejo centro de salud y las comisiones vecinales. El Centro de Salud El Charrúa de Paraná realizará, el lunes 15 de marzo, una charla informativa, previo al inicio de las extracciones de muestras.

Desde el Instituto Provincial del Cáncer, se realizarán dos charlas informativas con mujeres rurales protagonistas y posterior toma de muestras. Una el 16 de marzo a partir de las 9 en el centro de salud Delucci de Villaguay y otra el 23 de marzo en el Centro de Salud Albert Schweitzer de Don Cristóbal Segundo, también a partir de las 9.

Un poco de historia

En septiembre de 2020, y a partir del convenio firmado entre el Ministerio de Salud de Entre Ríos y el Instituto Nacional del Cáncer para la instalación del laboratorio de test de VPH en la provincia, se recibieron equipos de frío, 8.000 test y la aparatología necesaria, llevándose a cabo la instalación del mismo en el hospital San Martín de la ciudad de Paraná, dependiendo funcionalmente del servicio de Citología del efector.

En octubre comenzó a desarrollarse una prueba piloto, realizando la toma de muestras en mujeres en edad objetivo (30-65 años) en los Departamentos Federal y Feliciano, en algunos centros de salud y en el hospital San Martín de Paraná.

El principal objetivo es detectar más casos en etapas tempranas para que los tratamientos sean eficaces y mejorar la calidad de vida de las mujeres.