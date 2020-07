Entre Ríos proyecta llevar carreras universitarias a toda la provincia a través de la educación a distancia

El gobernador Gustavo Bordet impulsa con el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, una iniciativa del senador Edgardo Kueider que amplía la propuesta académica a distancia de carreras terciarias y universitarias de oficios para llegar a todo el territorio provincial.

Durante la videoconferencia con el ministro Trotta, Kueider expuso junto a Bordet la experiencia piloto que se comenzó a delinear hace un año en Feliciano con el objetivo de permitir el cursado de carreras terciarias y universitarias, especialmente de oficios, en esa localidad del centro norte de la provincia.

En su primera implementación, el proyecto incluye un relevamiento de las principales cadenas productivas de la zona para desarrollar una oferta académica que permita a los jóvenes de esas localidades seguir desarrollándose en su territorio. El objetivo del proyecto del senador Kueider, que cuenta con el respaldo del gobernador Bordet, es extender esa experiencia a otras ciudades y pueblos de Entre Ríos y fundamentalmente interesar al ministro de Educación de la Nación en su implementación como política educativa en el país.

Fueron parte también del encuentro el rector de la Universidad Autónoma de Entre Ríos, Aníbal Sattler; el presidente del Consejo General de Educación, Martín Müller; y la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón.

“La pandemia ha puesto muy en evidencia el valor estratégico de la inversión en educación y el desarrollo de la ciencia y la tecnología y su vínculo con la variada realidad productiva de la provincia. Por eso, hoy más que nunca, debemos hacer de la inclusión educativa uno de los pilares de nuestro proyecto de desarrollo social, económico y humano para los próximos años”, afirmó al término del encuentro Bordet.

El mandatario entrerriano agradeció “el tiempo y la predisposición del ministro Trotta” y el interés del titular de la cartera educativa nacional. “Nos llevamos grandes aportes para seguir pensando la implementación de este proyecto que tuvo muy buenos resultados en Feliciano y que nos da esperanzas para que más entrerrianos y entrerrianas puedan acceder a carreras universitarias mediante las herramientas digitales y los entornos virtuales que es algo en lo que nuestra querida Uader también viene trabajando con mucho compromiso y una visión estratégica”, graficó.

En ese sentido, Kueider sostuvo que también durante la reunión “buscamos la mirada de la máxima autoridad en materia de Educación de la Nación para enriquecer este proyecto en la provincia porque lo creemos muy importante para crear las herramientas necesarias para favorecer el desarrollo en todo el territorio nacional, se trata de acercar la formación universitaria a los barrios, general igualdad de oportunidades desde la base de la educación y favorecer el arraigo y crecimiento de los pueblos, todo eso enmarcado en una planificación estratégica de las carreras en función de las necesidades y oportunidades regionales”.

El actual legislador coordinó, cuando fue secretario General de la Gobernación, el trabajo interinstitucional que permitió el desarrollo de la experiencia piloto en Feliciano de manera conjunta con la municipalidad, la Uader, el CGE, la Secretaría de Modernización y Enersa.

“Sin dudas la pandemia ha puesto de relieve la potencialidad de este proyecto que empezamos a implementar en Entre Ríos. Estamos hablando de herramientas de inclusión social, educativa, de igualdad de derechos que pueden abrirle las puertas de muchas oportunidades a nuestros jóvenes en toda la provincia”, graficó.

Llegar a cada rincón

Por su parte, el rector de la Uader, Aníbal Sattler, agradeció la convocatoria “para seguir trabajando y darle forma a una idea que nació hace más de un año, y que tiene como principal objetivo el poder acercar propuestas de formación a los lugares de la provincia más alejados de los centros universitarios, pero también, y principalmente, acercar la educación a los barrios y comunidades más pequeñas. Llegar a cada rincón”.

“El senador Kueider era todavía secretario General de la Gobernación, cuando nos convocó y trazamos los primeros lineamientos de este proyecto. Un proyecto que compartimos plenamente, puesto que está en la razón de ser de nuestra Uader: trabajar para acercar la educación superior cada vez a más entrerrianas, entrerrianos y entrerrianes. La territorialidad y la federalización del conocimiento son pilares de nuestra Universidad porque lo creemos esenciales para nuestro pueblo”, señaló Sattler.

El titular de la Uader explicó también que “en este primer trabajo de acercamiento, con un equipo de la Universidad junto a autoridades municipales y legisladores, logramos un relevamiento para tener un diagnóstico de situación de los intereses vocacionales de la población en una de las ciudades del norte provincial como es Feliciano”.

En ese sentido, “el contexto de la pandemia permitió fortalecernos en las herramientas necesarias para la virtualidad y la educación a distancia; hemos generado una capacidad instalada que, seguramente, permitirá mejorar esta propuesta de garantizar y facilitar el acceso a la educación superior, a través de diplomaturas, cursos, capacitaciones, cursos de oficios, y pensar también en la posibilidad de proponer carreras universitarias como las tecnicaturas”, detalló.

Además, “esta propuesta persigue como objetivo central el plasmar instancias de capacitación y formación que, sin duda, promoverán valor agregado a la producción local, y también mejorará y transformará la matriz productiva local. Para lograrlo, es esencial transformar la educación y generar las oportunidades para todas, todos y todes”, continuó Sattler.

Por último, el rector de la Uader destacó que “el gobernador y el senador nos hayan convocado junto a las áreas de Modernización y el Consejo General de Educación para trabajar este proyecto en articulación con el Ministro Nicolás Trotta, quien participó mediante videoconferencia”.

“Es indispensable la vinculación de todos los sectores junto al aval y la tracción que motorizan las autoridades tanto provinciales como nacionales, sabiendo que la educación es el engranaje fundamental y motor de transformación en nuestras comunidades”, concluyó Sattler.

Asegurar la conectividad para la inclusión digital

En tanto, la secretaria de Modernización, Lucrecia Escandón, contó que durante el encuentro “pudimos presentarle al ministro Trotta una propuesta integral de proyección de esta iniciativa a otros puntos de Entre Ríos, con el compromiso del CGE de generar la oferta educativa y el contenido pedagógico”.

Por otra parte, Escandón resaltó “la experiencia que desarrollamos junto a la municipalidad de Feliciano, en la que, junto a Enersa, trabajamos para asegurar la conectividad mediante la fibra óptica y la inclusión digital”. También destacó la presencia de autoridades del Enacom durante la videoconfoerencia con Trotta.

En cuanto a la experiencia de Feliciano que ahora se busca extender a toda la provincia, Escandón contó que “a través de Enersa se hizo un tendido de fibra óptica para conectar las oficinas públicas de la provincia como el Registro de la Propiedad Inmueble, el Registro Civil, el Hospital, la Jefatura de Policía, la Municipalidad de Feliciano, la plaza principal y el Núcleo de Acceso al Conocimiento (NAC)”.

“Hicimos un relevamiento con el intendente Damián Arévalo sobre las oportunidades de las cadenas productivas que se encuentran en la ciudad y también un relevamiento sobre las expectativas de los jóvenes que se encuentran en el último año de la secundaria. En base a eso, Uader había empezado a armar la oferta educativa para poder llegar a Feliciano con carreras terciarias y universitarias a través de la educación a distancia”, informó.

Asimismo, Escandón recordó que “el proyecto está en marcha” y que “el objetivo principal es vincular esos espacios de formación con las cadenas productivas y económicas locales para evitar la expulsión de los jóvenes de los últimos años de secundaria que después no vuelven a sus ciudades; promover el fortalecimiento del desarrollo local y también, obviamente, generar oportunidades educativas que en muchas localidades de la provincia no tienen o no llegan a ese nivel”.

Por último, la titular de Modernización contó que el encuentro también sirvió para que “el ministro pueda tomar esta experiencia como una política modelo de integración entre inclusión digital, tecnología, educación a distancia, y desarrollo social y económico local y pueda replicarlo y tomarlo como un programa que inspire iniciativas nacionales en otros puntos de País.