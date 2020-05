Entregaron mil frazadas del Programa Cooperar en la ciudad

La Municipalidad de Concepción del Uruguay, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, hizo entrega de un total de mil frazadas distribuidas en doce barrios de la ciudad.

La distribución de frazadas fue realizada el día viernes en los barrios de: Las Mandarinas, Ex Basural, Villa Itapé, Lanús, Los Palos, Ex Fapu, Cristo de los Olivos, La Higuera, La Tablada, La Escondida, La Curva y Ex Circuito Mena, en el marco del Programa Cooperar en convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.

El Programa Cooperar, que impulsa el Ministerio de Desarrollo Social en cooperación con el Municipio, es un programa que permite la confección de frazadas por parte de cooperativas y talleres textiles de la provincia y que luego son destinadas para asistir a personas en situación de vulnerabilidad social que no se encuentren en condiciones de afrontar las bajas temperaturas invernales.

La entrega de las restantes frazadas se continuará en distintos puntos de la ciudad como así también en diferentes Instituciones.