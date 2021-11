Entreriano de Selecciones: La Pancho Ramírez masculina U13 fue tercera en Rosario del Tala

Se disputó este domingo la jornada definitoria del Campeonato Entrerriano Masculino de Selecciones U13 en la localidad de Rosario del Tala y donde la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez se quedó con el tercer lugar tras vencer a Concordia, mientras Paraná se quedó con el título federativo.



El Seleccionado de Paraná se consagró campeón del Entrerriano Masculino U13 tras superar en una gran final por 81 a 78 a Gualeguaychú, en el duelo disputado en el estadio del Club Atlético Rosario del Tala. Las imágenes del cierre del juego.



El tercer puesto del Campeonato Entrerriano Masculino U13 quedó en manos del Seleccionado de la Asociación Regional Pancho Ramírez, que derrotó 89-76 a Concordia en el encuentro por el último escalón del podio del certamen que se desarrolló en Rosario del Tala.

Pascual Santini se destacó en el ganador con 20 puntos y 5 asistencias, secundado por Santiago Marignac, autor de 14 unidades y 6 rebotes. En el elenco de la Capital Nacional del Citrus sobresalió Tomás Kaemena, quién completó su planilla con 16 tantos y 11 recobres

En la mañana del domingo se jugaron los duelos de “semis” donde la Pancho Ramírez cayó ante Paraná y Gualeguaychú venció a Concordia.

RESULTADOS:

Zona A – Paraná 64 vs Gualeguaychú 68, Gualeguaychú 89 vs Santa Elena 59, Paraná 89 vs Santa Elena 37.

Zona B – Pancho Ramírez 80 vs Villaguay 65, Villaguay 73 vs Concordia 104, Pancho Ramírez 90 vs Concordia 69.

Semifinales: C. del Uruguay 74 vs. Paraná 79 y Gualeguaychú 103 vs. Concordia 97.

Tercer Puesto: Pancho Ramírez 89 – Concordia 76

Partido Final: Paraná 81 – Gualeguaychú 78.