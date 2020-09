Entrerriano estafado: Lo ayudaron a realizar el trámite y le cobraron el IFE

Un vecino de la ciudad de Crespo fue engañado con el IFE y contó su experiencia: “Mi primer cobro del IFE fue a través del correo. Después había que pasarse a una cuenta bancaria y había que ingresar los datos para saber en qué entidad a uno le iba a tocar. No manejo mucho Internet y en eso vi un aviso de alguien que se ofrecía a hacer estos trámites.

Le pasé mis datos, sin saber lo que podían hacer con ellos y fue así que el mes pasado, cuando llegué al banco me encontré con que ya me lo habían cobrado”. “No conozco a la persona”, dijo el damnificado y agregó: “Tenía un correo electrónico y me pidieron mis datos. Confié en la presentación que hacía, de que se ofrecía para ayudar a las personas que tuvieran problemas para hacerlo. En la necesidad de que se me vencía el plazo y tenía que cobrar el IFE, le di todo lo que me pidieron. Nunca pensé que podía pasar esto”, lamentó.

El beneficiario estafado indicó que “con ANSES no me he podido comunicar ni por el 130 ni virtual. En el Bersa de Crespo me dijeron que haga la denuncia, la hice, y ahora estoy a la espera de lo que se pueda investigar. Incluso pedí al Banco si me podían dar una tarjeta, porque esto se cobra por código de cajero y justamente me apareció otro código con el que cobraron. No entiendo mucho de esto. Pero me dijeron que no era posible y tendré que esperar”. “Estoy accidentado de un pie, no tengo ingresos y encima me pasó esto.

Estoy muy complicado”, dijo el crespense a FM Estación Plus, que mientras intenta evitar que le cobren el nuevo pago del Ingreso Familiar de Emergencia, dio su testimonio para alertar a la comunidad y que no se multipliquen los casos bajo este ardid delictivo.