Entrerriano U17: La Pancho Ramírez juega semifinales ante Paraná

En la ciudad de Paraná comenzó el Campeonato Entrerriano de Selecciones U17 masculino, con la participación de la Asociación Regional de Básquet Pancho Ramírez que venció a Villaguay y cayó con Gualeguaychú y jugará la semi ante Paraná hoy por la mañana.

Fotos gentileza Prensa ARBPR

Este sábado se puso en marcha la edición 2021 del Campeonato Entrerriano Masculino de Selecciones 2021 en la localidad de Paraná. Por la Zona A, Paraná venció 74 a 50 a Colón, Concordia venció 95 a 66 a Colón y en la definición del Grupo, ganó Paraná 73 a 52 contra Concordia adjudicandosé el primer lugar y loa concordienses el 2do.

En Zona B Uruguay se quedó con la victoria ante Villaguay 103 a 50 con una gran segundo tiempo, tras una primera parte pareja para los dirigidos por Iván Paolazzi. Luego Gualeguaychú 93 a 47 se quedó con la victoria ante Villaguay y en el encuentro definitorio, Gualeguaychú 87 a 78 venció a Uruguay por lo que deberá jugar ante Paraná el primero de la Zona A.

Hoy las semifinales desde las 10 am: Paraná vs Uruguay y Concordia vs Gualeguaychú. A la tarde los ganadores jugarán la final y los perdedores por el 3er y 4to puesto.

Selección ARBPR: Anton Echepare, Manuel Cherot, Ramiro Mosqueda, Augusto Maiztegui, Valentín Occhi, Santino Felipuzzi, Lautaro Achur, Genaro Etcheverry, Santino Lanzi, Mateo Larrea, Gonzalo Gamero, Agustín Lutter. DT: Iván Paolazzi. AT: Lucas González.