Entrerriano volvió a su hogar luego de estar siete meses internado por Covid

Un vecino de Chajarí, volvió a su hogar tras luchar varios meses contra el coronavirus. Estuvo internado en cuatro centros médicos diferentes y todavía le resta una recuperación. “Volver a casa fue una emoción inmensa”, expresó.

Momentos de felicidad y emoción vive una familia entrerriana y toda la comunidad de Chajarí. Un vecino, Juan Almadia, un conocido peluquero de la localidad, volvió a su cada después de estar siete meses internado por coronavirus.

En enero de este año Juan y parte de su familia dieron positivo de coronavirus. La peor parte se la llevó el hombre, ya que estuvo varios meses internados en diferentes hospitales de la provincia y finalmente, este viernes 30 de julio pudo regresar a su hogar.

Juan, estuvo internado en el hospital Santa Rosa y en la clínica La Unión de Chajarí. Además, pasó un tiempo en el hospital Masvernat de Concordia y por último, para realizar se recuperación en el CENER (Centro de Neurología y recuperación psicofísica) de General Galarza, informó el medio Chajarí Al Día.

“Me fueron a buscar el viernes y cuando llegamos acá los vecinos y la familia me estaban esperando, para mí fue una emoción inmensa” expresó emocionado el peluquero.

Meses atrás, por la debilidad que dejó el Covid en su cuerpo, Juan no podía caminar por sus propios medios ni levantar sus brazos, en ese sentido, contó que afortunadamente, “no me quedaron secuelas y perdí 38 kilos. Cuando salí del instituto me dijeron que no pierda el ritmo y que salga a caminar, eso es lo que voy a hacer para seguir bien”, dijo optimista.

Juan, reflexionó sobre lo que vivió él y recomendó que “todos les digo que usen el barbijo, es una manera de cuidarnos, si no nos cuidamos nosotros nadie nos va a cuidar. A mí me trato mal, pero pude volver a casa, hay gente que lamentablemente no vuelve”.

Sobre su estado de salud actual, el hombre señaló que, se siente bien “me falta un poco de energía, pero eso se recupera. Le quiero decir a la gente que se cuide, no es una pavada lo que pasa. Dios me puso las manos encima y me salvó”.

Volver a su segunda casa

Tras una larga recuperación y muchos meses de estar alejado de su profesión, este lunes Juan volvió a su peluquería. Quería saber cómo realizaba su trabajo y su cliente fue alguien muy especial, su propio hijo.

Ante la mirada atenta del resto de la familia, Juan le cortó el pelo a su hijo y se volvió a sentir “como en casa”.

Al finalizar, dijo: “salió todo bien, seguramente voy a volver a la peluquería, pero no sé cuándo, primero me tengo que poner bien, en condiciones”.