Es asintomática: La palista Magui Garro contrajo coronavirus

En las últimas horas del miércoles y primeras del pasado jueves, se confirmó la noticia que Magui Garro dio positivo en un control en un instituto privado, previo a la concentración de dos meses en Tigre con el Seleccionado Argentino de Canotaje.

Garro estuvo durante el mes de julio entrenando en Gualeguaychú





Garro estuvo durante el mes de julio entrenando en Gualeguaychú

La palista de Regatas Uruguay, Magdalena Garro se realizó un doble hisopado para comenzar una nueva concentración con la Selección Nacional y el resultado dio positivo de Covid-19, por lo que quedó aislada por varios días, en su domicilio particular.



Magui dialogó con medios locales, en donde manifestó que “por protocolo me tengo que hacer dos hisopados para ir a concentrar. Tanto el lunes pasado como este me realicé los test en el laboratorio Inbicu. El último viernes 11 me llegó el que me realicé el día 7, que fue negativo. Mientras que en la noche del miércoles me llamaron por telefono, para informarme que el de este lunes me había salido positivo. Me dijeron que un médico del Hospital se iba a poner en contacto conmigo para ver cómo proseguir”.



Más adelante destacó que “no sentía ningún síntoma. Todos estos días estuve entrenando como siempre. No tuve fiebre, dolor de garganta, tos o otro tipo de síntomas de este virus”. “Ahora estaré encerrada algunos días y veré cómo sigue todo esto”, finalizó diciendo Magdalena Garro.