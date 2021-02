Es entrerriano el hombre que murió junto al hijo tras ser chocado por empresario

Así lo confirmaron los hermanos del hombre de 33 años que fue atropellado junto a su hijo de 12, cuando se trasladaban por la Ruta 12, en una salida de pesca. El fiscal estableció que el empresario se cruzó de carril en el accidente.

Los análisis realizados a la expareja de la bailarina Lourdes Sánchez, Matías Piattoni, que los atropelló en la provincia de Corrientes donde últimamente se encontraban radicados, arrojaron la presencia de alcohol y droga, según informaron fuentes oficiales que investigan el hecho. El informe que recibió la Fiscalía detalla que el empresario gastronómico había consumido Metilendioxi-metanfetamina (MDMA), “una droga de diseño comúnmente encontrada en las tabletas de éxtasis”, confirmó una fuente judicial.

Imputado

Piattoni se encuentra imputado por el delito de “Doble homicidio culposo”, tras protagonizar el siniestro vial que el pasado sábado terminó con la vida del cabo del Ejército Ángel Ezequiel González (33) y su hijo Mateo (12). Desde ese mismo momento, se encuentra detenido en la Comisaría Novena de la capital correntina. Además, “tenía 1,75 gramos de alcohol por litro de sangre y 2,00 gramos de alcohol por litro de orina”, precisaron luego.

Cómo fue el accidente

El fiscal Gustavo Robineau confirmó que el empresario se cruzó de carril en la ruta nacional 12 y embistió con su auto, un Ford Mustang, a dos personas que se trasladaban en una moto. El representante del Ministerio Publico Fiscal informó además que el Piattoni iba acompañado de una joven, “que aportó poco en su versión inicial porque estaba en estado de shock, solo confirmó que Piattoni manejaba el auto y que venían de una juntada de amigos”.

En tanto las víctimas fatales, González y su hijo, habían salido muy temprano a bordo de la moto marca Crypton (110 cilindradas) para ir a pescar, cuando fueron embestidos en el kilómetro 1038 por el vehículo de alta gama que conducía Piattoni.

Dolor en el sur entrerriano

Desde Gualeguaychú, los hermanos de Ángel González y tíos de Mateo, relataron lo duro que fue recibir semejante noticia y lo complejo que será desde ahora rearmarse emocionalmente como familia.

“Yo soy enfermera y convivo con el sufrimiento, pero al enterarnos de esa forma que mi hermano y mi sobrino murieron tan brutalmente, todo se desmorona y ver a mis padres tan mal por esa situación, realmente me quebró emocionalmente”, contó Jesica.

Tremendo momento

Por su parte, Jonathan confió cómo se enteró de la tragedia: “Soy camionero y, cuando me llamó mi madre para decirme lo sucedido, lloraba y se la oía entre cortada. Me dijo ‘tu hermano falleció’, pero no se le entendía bien. Estacioné el camión y volví a llamarla y no podía creer lo que decía, porque no solo era Ángel, sino también Mateo. Todavía no caigo. Sinceramente siempre pensé que, por mi laburo, podía ser yo al que le podía pasar eso, pero a Ángel no”, reflexionó.

Se iban a pescar

Ambos hermanos González relataron la odisea de tener que hacerse los hisopados para Covid-19 de forma urgente, y en dos oportunidades, por los protocolos vigentes para poder ingresar a Corrientes. En eso, agradecieron a la Policía provincial por su comprensión y haber facilitado la llegada de la familia.

“Hoy nos enteramos los resultados de los análisis de sangre y, de alguna forma, nos tranquilizó saber que podría cambiar la carátula y que va a haber justicia por nuestro hermano y nuestro sobrino: ellos solo iban a pescar, lo hacían siempre”, concluyeron.

Intervención

Por otra parte, la Agencia Nacional de Seguridad Vial solicitó al Juzgado de Instrucción Nº 6 de Corrientes ser parte en la causa bajo la figura de “amicus curiae”, con el fin de “asistir a la Justicia y brindar las herramientas técnicas, jurídicas y científicas”, en su carácter de máxima autoridad en materia de tránsito y seguridad vial.

En este sentido, plantearon que el objetivo del organismo dependiente del Ministerio de Transporte es “lograr sacar de las calles a los conductores irresponsables que no muestran ningún respeto por las normas de tránsito y que provocan la muerte evitable de personas inocentes”.

Fuente: Diario Actualizado / Télam.