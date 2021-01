Es oficial: Hernán Orcellet ya es el Técnico de Gimnasia y Esgrima

Tras su salida del Depro se concretó un viejo anhelo de actual la dirigencia Mensana y ya es oficial la llegada de Hernán Orcellet como nuevo director técnico del Lobo. La dirigencia del Lobo lo oficializó por medio de las redes sociales.



Orcellet vuelve a dirigir al Lobo tras su ciclo en el Depro.

Hernán Orcellet es el nuevo técnico del Club Gimnasia y Esgrima. Lo hará acompañado de María José Bernal como ayudante de campo, Ismael Basconcel como preparador físico y Catriel Orcellet como entrenador de arqueros.

De ésta manera la institución ya continúa trabajando con miras a la edición 2021 del Torneo Federal A. Tras desistir de jugar el Torneo corto del Federal A pospandemia que está llegando a la definición de su segundo ascenso y ya promovió a Güemes a la Primer Nacional. Gimnasia priorizó lo institucional y no no endeudarse ante un formato de torneo que proponía el Consejo Federal, realizando un acondicionamiento completo del Estadio Núñez, tanto de la infraestructura, como el terreno de juego que fue resenbrado completamente.

El próximo torneo se iniciaría en marzo y abril, por lo que tras acordar el regreso al club de un ex jugador en su segundo ciclo como Hernán Orcellet. También Gimnasia agregaría a su estructura futbolística a una persona que sería el nexo entre el plantel y la comisión directiva. Ese puesto será ocupado por el colonense Oscar Locher. Pero el objetivo de los dirigentes es darle prioridad a los jugadores del club, teniendo encuenta que nohabrá descenso”