Escala salarial para empleados de comercio: cuánto cobran con el último aumento

La Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios cobrará este mes la liquidación de marzo con un aumento del 10%. Cómo quedan las escalas desde marzo y cuánto cobrarán, según cada categoría.

Los empleados que pertenecen a la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) cobrarán este mes la liquidación correspondiente a marzo, con el aumento del 10% que se fijó en la última paritaria. La suba fue comprendida en el ámbito del Convenio Colectivo de Trabajo 781/20 y convalidada por la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales Argentinas (Udeca).

Ahora se pagará la cuota final del acuerdo de recomposición salarial, que tuvo lugar el último 22 de febrero. La recomposición de los salarios para los empleados de comercio terminará en abril con el incremento del 54%. Desde la FAECYS confirmaron que se inició la discusión para el tramo 2022-23.

El FAECYS había confirmado meses atrás por medio de un comunicado: “En el día de la fecha, nuestro Secretario General, Armando Cavalieri, logró establecer el cierre de la paritaria anual que abarca el periodo entre abril de 2021 y marzo 2022, alcanzando un 54% de incremento del básico de convenio elevando el piso salarial de $74.733 a $90.000 (incluido presentismo)”.

Empleados: ¿cuánto cobro en abril?

Maestranza A: $87.188,65

Maestranza B: $87.441,01

Maestranza C: $88.325,25

Administrativo A: $88.135,92

Administrativo B: $88.515,16

Administrativo C: $88.894,10

Administrativo D: $90.031,28

Administrativo E: $90.978,63

Administrativo F: $92.368,44

Cajeros A: $88.451,66

Cajeros B: $88.894,07

Cajeros C: $89.462,64

Auxiliar A: $88.451,66

Auxiliar B: $89.083,39

Auxiliar C: $91.168,17

Auxiliar especializado A: $89.210,05

Auxiliar especializado B: $90.347,00

Vendedor A: $88.451,66

Vendedor B: $90.347,23

Vendedor C: $90.978,63

Vendedor D: $92.368,44

Así quedaría conformada la escala salarial para empleados de comercio con los aumentos pactados en paritarias para 2021 ya aplicados:

Escala salarial para empleados de comercio: cuánto cobran con el último

Escala salarial para empleados de comercio: cuánto cobran con el último aumento by Leandro Martín on Scribd

Paritaria 2022-23

Los dirigentes pidieron especialmente que las paritarias de este año se pacten por trimestre, con la idea de evitar “las consecuencias de la aceleración de precios”, lo cuál “han proporcionado datos alarmantes”.

Desde un comunicado emitido este martes señalaron: “Las consecuencias de la aceleración de precios durante los últimos meses han proporcionado datos alarmantes. A partir de estos parámetros, hemos tomado la decisión de generar acuerdos más cortos en el tiempo. A tal efecto, desde la Federación nos hemos propuesto plantear convenios del orden trimestral”.