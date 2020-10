Escobar Gaviria fallo del STJ podría modificar monto de la pena

La Sala Penal revocó en forma parcial la condena al cura colombiano Escobar Gaviria. Es por uno de los cuatro hechos por los que fue denunciado el sacerdote.

La decisión fue confirmada por la defensora María Alejandra Pérez, quien detalló que a partir de esta resolución se absolvió parcialmente a Escobar Gaviria por uno de los hechos denunciados. Se trata de una de las víctimas que en su momento había acusado al sacerdote por tocamientos, es decir abuso sexual simple, uno de los agravantes que se tuvo en cuenta para condenarlo en septiembre de 2017. Posteriormente, la defensa observó durante el debate oral y luego ante la Cámara de Casación, que el denunciante no se había presentado a declarar en el juicio, pero sin haber justificado debidamente su ausencia. Ahora el expediente deberá ser enviado al Tribunal de Juicio y Apelaciones de Gualeguay para que se dicte una nueva sentencia. “Esto modifica el cómputo de la pena”, destacó Pérez en declaraciones a este medio.

En medio del juicio oral, el Ministerio Público Fiscal alegó que la víctima se encontraba cursando un tratamiento médico, algo que finalmente no se pudo justificar, ya que la defensa planteó que en ningún momento se presentó un certificado médico que así lo avale. “Se basaron en dichos del Ministerio Público Fiscal; la única que había que declarado había sido su mamá. Pero eso no alcanza para tenerlo como una víctima, tiene que estar el testimonio de esa persona. Nunca estuvo. Si bien hubo un relato, esto se dio ante el Ministerio Público Fiscal y nunca fue a ratificar su firma, nunca apareció y en el debate fue citado”, fundamentó la letrada.

La absolución parcial por uno de los delitos sienta un precedente en este caso, ya que Escobar Gaviria había sido el primer cura en ser sentenciado por abusos en Entre Ríos. Más allá de esto la Sala Penal confirmó la condena por los tres hechos de corrupción de menores. Al religioso colombiano se lo declaró culpable y penalmente responsable por los delitos cometidos cuando estuvo al frente la parroquia San Lucas Evangelista de la localidad de Lucas González, en el departamento Nogoyá.

Durante sus años como párroco construyó una fuerte relación de confianza con sus fieles y llegó a tener trato estrecho con algunas familias. Esto le permitió tener un acercamiento con sus hijos, algunos de los cuales luego lo denunciaron por delitos sexuales.

Escobar Gaviria lleva más de dos años preso en el penal de Victoria, pero bajo la modalidad de prisión preventiva debido a que la condena no está firme. “Se está tramitando en el Superior Tribunal el pedido de libertad provisorio. Si bien ya lo han denegado, pretendemos ir a la Corte Suprema porque ya han pasado más de dos años. Estamos tratando que se le dé o la libertad o una morigeración en un arresto domiciliario”, adelantó la defensora Pérez.

El abogado querellante que representa a la víctima que denunció a Escobar Gaviria por “tocamientos”, adelantó que se evaluará cuál será la estrategia más conveniente. Mariano Navarro le dijo que se pensó en recurrir a la Corte Suprema, “pero es un planteo que puede llevar muchos años. Por eso hoy –por ayer– nos vamos a reunir con S.F. y su familia para tomar una decisión conjunta”. De la misma manera recordó el caso en particular, y explicó que la víctima cuando se desarrollaba el juicio “tenía un problema de salud e incluso estaba internado”. “Podemos pedir la revisión en una instancia superior, pero no creo que lo haga. No sé si la víctima estará de acuerdo en hacerlo. Tengo que hablar con ellos”, precisó. Navarro también interviene en la nueva causa contra el cura colombiano a partir de una quinta denuncia. Por este motivo se llevará a cabo un segundo juicio que tendrá lugar entre el 18 y el 20 de noviembre ante el Tribunal de Juicio y Apelaciones de la ciudad de Gualeguay.