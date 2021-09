España: Ganó el Atlético Madrid y comparte la punta

El “Colchonero” superó agónicamente por 2-1 al Espanyol y se subió a lo más alto de la tabla junto al “Merengue”, que goleó al Celta por 5-2, y al conjunto “Che”, que hizo lo propio ante Osasuna, por 4-1. Los tres punteros ganaron como visitante.

El mediocampista francés Thomas Lemar, en el noveno minuto de descuento, logró el desnivel en favor del elenco ‘rojiblanco’, que se clasificó campeón en la última temporada.

Previamente, el extremo belga Yannick Ferreira Carrasco (St. 35m.) había establecido la igualdad provisoria para el ‘Aleti’, que llegó a las 10 unidades y mira a los demás desde la cima de las posiciones.

El atacante rosarino Ángel Correa (ex San Lorenzo) ingresó como titular en Atlético de Madrid, pero luego fue sustituido por el lateral brasileño Renán Lodi, al finalizar la primera etapa.

En tanto, el mediocampista Rodrigo Paul, quien también estuvo afectado al seleccionado argentino en esta triple fecha de eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial Qatar 2022, permaneció en el banco de suplentes y no ingresó.

Espanyol, que reúne 2 unidades y todavía no ganó en lo que va del certamen, había extraído ventaja por intermedio de Raúl de Tomás (Pt. 40m.).

Victorias de Real Madrid y Valencia

Por su parte, Real Madrid, con un triplete del francés Karim Benzema (el tercero de tiro penal) goleó por 5 a 2 como local, en un Santiago Bernabéu a medio reacondicionar, al Celta del entrenador argentino Eduardo Coudet, que está en zona de descenso y descontó por intermedio de Santi Mina y el argentino Franco Cervi, que fue titular igual que su compatriota, el arquero Matías Dituro (Augusto Solari ingresó en el complemento).

Los otros dos goles de los madrileños fueron obra del brasileño Vinicius y el recién llegado juvenil francés Eduardo Camavinga, de 18 años.

En otro de los adelantos dominicales, Valencia derrotó como visitante a Osasuna, en Pamplona, por 4-1.

El delantero uruguayo Maximiliano Gómez, Aridane en contra de su valla, el portugués Gonzalo Guedes y el paraguayo Omar Alderete anotaron los goles del equipo dirigido por José Bordalás.

El tanto del Osasuna, que contó con el ingreso de Ezequiel Avila (ex San Lorenzo), fue obra de Moncayola (Pt. 8m.).

Por su parte Real Sociedad se impuso como visitante a Cádiz, que contó con los argentinos, el arquero Jeremías Ledesma y el zaguero central Marcos Mauro como titulares, por 2 a 0, con un doblete de Mikel Oyarzábal.

Otros marcadores de la fecha registrados el sábado fueron Levante 1-Rayo Vallecano 1 y Athletic Bilbao 2-Mallorca 0.

De esta manera, Real Madrid, Atlético de Madrid y Valencia encabezan las posiciones con 10 unidades cada uno, mientras que los sigue Real Sociedad con 9, todos en puestos de Champions League.