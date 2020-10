Especialistas aseguran que el papel de diario no contagia Covid

Infectólogos de la OMS y especialistas que asesoran al presidente de la Nación concluyeron que es infinitamente insignificante el riesgo de contagiarse tocando un diario de papel.

El diario pasa por abajo de la puerta temprano, antes de que suene el despertador. Mientras el café se hace, el periódico gana el espacio de la mesa y comienza la lectura. Sin embargo, en tiempos de coronavirus​, Luis se repite una pregunta en la cabeza: «¿El diario que me traen todos los días puede infectarnos?». Y la respuesta de los especialistas en contundente: no.

Claro que la afirmación también viene con esos recaudos que ya se incorporaron a la rutina en esta cuarentena, como son el lavado de manos y la desinfección de las superficies.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) asegura que el riesgo de contagiarse tocando un diario de papel es “infinitamente insignificante”. Por tanto, el hecho de compartir un periódico es una acción absolutamente segura.

La afirmación de la OMS va en la línea de las evidencias científicas sobre la (no) relación entre los periódicos y el covid-19, que recogen que nunca se ha documentado la transmisión de la enfermedad a través de papel de diario ni tampoco por su uso compartido, así como que la transmisión del virus a través de superficies sugieren que las porosas tienen menor potencia y durabilidad; que los periódicos son aún más estériles al virus debido a la tinta y al proceso de impresión, y que los editores y la cadena logística han adoptado las precauciones de seguridad necesarias en las plantas de impresión, el proceso de distribución, los quioscos y las entregas que se producen a domicilio.

La OMS ha recordado que el contagio del coronavirus se produce principalmente por vía aérea, y que resulta casi imposible que suceda a través de superficies porosas, como es el papel.

El virólogo noruego George Lomonossof, uno de los mayores expertos sobre el virus y que trabaja en una vacuna en el Centro de Investigación Microbiótica John Innes, asegura que “los periódicos son bastante estériles debido a la forma en que se imprimen y el proceso de producción por el que pasan” las publicaciones.

De igual modo, la revista científica Journal of Hospital Infection, el National Institute of Allergy and Infectious Diseases de Estados Unidos y el John Innes Center insisten en que “nunca ha habido un incidente documentado en el que el virus haya sido transmitido por un periódico, revista, carta impresa, o paquete impreso”.

Opinión de expertos

«Con respecto al papel impreso hay una serie de trabajos y recomendaciones, incluyendo a la Organización Mundial de la Salud, que dicen que el papel impreso como diarios, propagandas y demás no contagian y no transmiten el coronavirus. En lo que respecta al papel de diario es categórico y se dice que no hay riesgo de que se contamine por largo tiempo y que contagie a las personas», explica el médico Eduardo López (MN 37.586), uno de los ocho expertos que asesora al presidente Alberto Fernández ​desde el comienzo de la pandemia

López agrega que, por lo tanto, «la actual recomendación es que el diario se puede leer sin mayor problema lo mismo que recibir paquetes o sobres que también en el fondo son material impreso, no parece ser importante». «En la misma línea está la discusión de si el papel moneda, el billete, contagia. Aparentemente el riesgo es muy bajo y la mayoría de los bancos reconoce que no es una vía importante o crítica para la transmisión del virus COVID-19», agrega.

En la misma línea se manifestó la OMS: «La probabilidad de que una persona infectada contamine productos comerciales es baja y el riesgo de contraer el virus que causa Covid-19 por un paquete que se ha movido, viajado y expuesto a diferentes condiciones y temperaturas también es bajo». El riesgo de contraer el virus a través de un papel impreso es «infinitamente insignificante», señala el organismo.