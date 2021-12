“Este brindis, es un gran gesto de la gestión” aseguró Barberán

Los empleados municipales compartieron un sencillo brindis con el intendente, Martín Oliva, en lo que fue una iniciativa inédita por parte de un Presidente Municipal. “Para mí existen dos cosas que me importan en este tiempo: las y los vecinos, que nos miran todos los días, y; las y los empleados municipales. Nada para mí es más importante en este tiempo. Me siento orgulloso de pertenecer a la familia municipal; es todo más fácil con ustedes y siempre las cosas nos van a salir mejor si ustedes me ayudan y trabajamos en conjunto”, expresó Oliva.

En representación del personal afiliado a ATE Municipal, Omar Villalba expresó el agradecimiento sindical por la predisposición del Ejecutivo Municipal “para seguir firmando actas acuerdo de recomposición salarial, así que en nombre de todos los compañeros estamos agradecidos y deseamos que esto siga hasta que termine la gestión”.

Por su parte, el secretario general de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales, Mario Barberán, calificó al brindis como “un gran gesto de la gestión. Tengo 33 años de servicio y esto nunca se dio, es un gesto que valoramos” en representación de “la familia municipal que brinda una calidad y cantidad de servicios que es enorme”. Asimismo, brindó un importante anuncio a los presentes ya que “atento a lo pactado en el acta-acuerdo de agosto, desde el 29 de diciembre se blanquea el presentismo, lo que es un hecho histórico para los empleados municipales”.

Brindis

Por su parte y entre otras cosas, el Intendente brindó con los presentes, entre los que se encontraban concejales de los distintos bloques. “Lamentablemente no están todos presentes, pero les haremos llegar nuestros deseos de paz, y también de prosperidad para todos los uruguayenses. Quiero también recordar a nuestros seres queridos, a nuestros compañeros que ya no están con nosotros. Felices Fiestas”, expresó el Dr. Martín Oliva ante los presentes.