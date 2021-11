Este martes, el Cementerio permanecerá abierto en horario de corrido

La noticia fue confirmada por Ana Almeida, directora del camposanto, en diálogo con La Prensa Federal. Además, se han dispuestos nuevos horarios durante horas de la tarde, para complementar temperaturas de verano. Los detalles.

Almeida comentó a La Prensa Federal que “procedimos a cambiar los horarios de la tarde, por lo que ahora abrimos las puertas del Cementerio desde las 16:00 hasta las 19:00 horas para las visitas”.

Aunque este 2 de noviembre, en el marco del Día de los Muertos, “el Cementerio permanecerá abierto en horario de corrido, o sea, desde las 07:00 hasta las 19:00 horas, debido a que esta fecha es muy cercana a nuestros fallecidos, y mucha gente querrá visitarlos”. A su vez, los sábados y domingos continúan con el mismo horario.

“Como toda institución tenemos horarios pautados, hemos organizado nuestras actividades y funciones a estas horas. Debemos afrontar nuestras responsabilidades”, indicó la funcionaria. Y agregó: “Tengamos en cuenta que hay que continuar respetando el protocolo sanitario. Asistir siempre con tapabocas y respetar la distancia social en lugares cerrados como administración, ya en el Cementerio que es un lugar abierto, se puede estar sin barbijo”.

En este sentido, afirmó que “al cementerio asisten muchas personas grandes, por eso tenemos muchas protecciones desde recepción. Hay muchas normativas que quedarán de estos protocolos, que se normalizarán y nos vamos a olvidar de tanto reclamo. El cuidado sanitario individual contribuye al social y comunitario”.

En lo que respecta a atención al público, Almeida informó a este diario que “todo lo que tenga que ver con temas administrativos continuará de la misma forma que se viene haciendo, de 07 a 12 horas”. Cabe destacar que aquí es donde se tramitan pago de tasas, exhumaciones, traslados y demás.

Luego de ser consultada por la Noche de las Linternas, la directora del Camposanto destacó que “todos los domingos a las 10:30 horas se llevan a cabo recorridas por las instalaciones del Cementerio junto con guías de turismo, por lo que, aparte de ser un lugar de descanso, es también una oferta educativa y turística”.

En este sentido, añadió: “la semana pasada recibimos alumnos de la Escuela Bessi, y este próximo miércoles recibiré otro grupo de otra escuela. Además, tengo solicitudes para asistir a talleres escolares y hablar sobre el Cementerio”.

“La modalidad de la Noche de las Linternas me está dando muchas sorpresas. Un hombre, que me contó que no le gustaba el Cementerio, se olvidó el lugar en donde estaba y lo tomó como una recorrida turística arquitectónica más. Todas estas recorridas han sido diferentes, porque se ha podido contar a la gente de las diferentes cuestiones que rodean al Camposanto. Hoy nosotros vemos una función paisajística, es lo mismo que una recorrida a un edificio histórico”, finalizó Almeida.