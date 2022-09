Este martes se celebró el Día del Bibliotecario y la Bibliotecaria

Un 13 de septiembre de 1810 cuando, Mariano Moreno anunció en la “Gazeta de Buenos Aires” la creación de la Biblioteca Pública de Buenos Aires. En el día del Bibliotecario y la Bibliotecaria, La Pirámide habló con Patricia Aguilar, Directora de Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Concepción del Uruguay, en este día especial.

¿Por qué elegiste ser bibliotecaria ?

«En principio por vocación, descubrir que uno puede servir, es lo más interesante de la vida. Es por ello que elegí estudiar Bibliotecología con proyección de crecimiento, tanto profesional como personal y en paralelo aportando a mi comunidad. Elegí esta carrera porque es dinámica, cambiante, desafiante, flexible desde donde se la mire, y es transversal a otras disciplinas», nos explicó.

«Además, posibilita ejercer, conectar, vincular e interactuar en los diferentes sectores de la sociedad (en instituciones público/privadas) Por ejemplo a través de proyectos de cooperación, talleres de Alfabetización y Promoción de la lectura. Estas formas de proyectar la profesión, incentivan a la inclusión desde una mirada diversa con alcances sociales de impacto», remarcó.

«Hoy, puedo decir que gracias al apoyo incondicional de mi Familia , Amigos/as, que hicieron posible mi sueño, soy la Profesional que he soñado ser. He logrado aportar mi granito de arena a mi Comunidad. Obviamente, que el ser bibliotecaria es un camino de aprendizaje continuo, me desafío y motivo ante los cambios del contexto, los cuales representan oportunidades y fortalezas para la mejora continúa».

-¿ Hace cuánto te dedicas a esto?

Aguilar sostuvo que «16 años, en el 2006 inicié mis estudios superiores en la Facultad de Ciencias de la Gestión de UADER (Sede Uruguay), mi Alma Mater. A partir del 2014 comencé como docente en la carrera Técnico Bibliotecario Documentalista que se dicta en la mencionada institución, continuando en la actualidad».

¿Qué significa este día ?

«Además del origen histórico del Día, que cada 13 de septiembre se celebra en nuestro país el Día del Bibliotecario ya que en 1810 la junta de gobierno a cargo de Mariano Moreno decidió crear la Biblioteca Pública de Buenos Aires (hoy la Biblioteca Nacional que lleva en su honor su nombre).

«Este día es especial para mí, dado que representa un momento de encuentro con la comunidad bibliotecológica, me lleva a reflexionar sobre la importancia de saber que en todos los puntos del mundo existen colegas que realizan su labor en base a valores compartidos y de forma socialmente responsable».

«Basta imaginar el grado de satisfacción que le provoca a las personas cuando acceden a la información que necesitan!! en esa situación mediadora está la habilidad y destreza del profesional que aplica diferentes técnicas para localizar, analizar, evaluar y distribuir información pertinente de una manera ágil, teniendo en cuenta cada perfil de usuario/a».

-¿Qué es lo que más te gusta de ser bibliotecaria ?

«No hay algo en particular que me guste, son numerosas actividades/tareas que desarrollo en el proceso. Por ejemplo llevar adelante la Gestión Integral de la Biblioteca. Una de las acciones que más alegría me produce es la atención al usuario/a, quien por lo general anda en busca de recursos de información, o de cómo utilizar algunas plataformas para cubrir sus necesidades y expectativas informacionales».

«Me gusta mi rol bibliotecario en esta sociedad del conocimiento, donde la enseñanza, aprendizaje, docencia e investigación son esenciales para el desarrollo de mi País. Me debo a esta comunidad uruguayense y a sus diferentes tipologías de unidades de información (bibliotecas/archivos) por las que he pasado, y en las que continúo, quiero expresar un fuerte agradecimiento por confiar en mi profesionalidad y servicios».

Por último, Patricia saludó a sus colegas, y les deseo un muy Feliz Día del Bibliotecario.