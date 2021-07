Este viernes continuará el operativo en el CEF: habrá vacunación sin turno y con citación

El director del Hospital Urquiza, Pablo Lombardi, dijo que este viernes 30 de julio continuará el plan de vacunación para Covid 19. El mismo se llevará a cabo de 8.00 a 12.30 horas en el Centro de Educación Física N°3.

Lombardi indicó que “se pueden presentar, en forma espontánea, la población mayores de 18 años con la sola presentación del DNI, hacemos hincapié en la necesidad de vacunar a mayores 35 y 40 años, que es la población que estamos viendo se complica con compromiso moderados a graves, y queremos llegar a ellos, siendo un grupo prioritario en este en este sentido”.

El facultativo comentó que “se vacunará con citación previa a pacientes que recibieron la primera dosis de Sinopharm y en forma espontánea pueden presentar las personas que no han sido llamados hasta el 30 de junio inclusive. En cuanto a las segundas dosis de Astrazeneca y Sputnik V mañana no se va a realizar el operativo porque no contamos con con este tipo de vacunas”.

El médico sostuvo que “está previsto que en los primero días de la semana siguiente vacunar a aproximadamente 200 a 300 internos de la Unidad Penal N ° 4 que están faltando”. Además, continuará la vacunación en el barrio Hipódromo a partir de las 14 horas.

Por último, explicó que “con la vacunación de pacientes de 12 a 17 años, chicos y adolescentes de riesgo, este viernes se reunirá con autoridades de epidemiología y del Ministerios de salud de la provincia, para tratar este tema donde se conocerán los lineamientos necesarios para poder encarar la campaña próximamente”.