Estudian posibles casos de Leptospirosis en ciudad

Por un caso sospechoso de un vecino del barrio 55 Viviendas (entre Uncal y Ravena al norte del Hospital Urquiza) se realizó un bloqueo preventivo. Esperan los resultados de los análisis.

La directora de Epidemiología del Hospital Urquiza, en diálogo con La Prensa Federal, habló sobre el trabajo llevado adelante en materia sanitaria respecto de este posible caso de Leptospirosis. Anunció que la confirmación tardaría en llegar porque tienen prioridad las muestras de COVID-19 en el laboratorio de epidemiología de Paraná.

Consultado por el caso en estudio, dijo: “Hay un caso sospechoso de Leptospirosis en Concepción del Uruguay. En realidad hay varios, porque el síndrome febril inespecífico puede ser Dengue o Leptospirosis según cómo evoluciona”.

“En todos los casos lo que se hace es visitar a la familia, explicarles cuáles son las causas de la posible infección y cómo se puede evitar. Lo mismo se hace en la manzana del caso sospechoso. Se avisa a la gente que hay un caso posible en la manzana y que hay que quitar todo lo que resulte como un ambiente favorable para las ratas”, explicó.

Sobre la Leptispirosis en sí, la profesional señaló: “Las ratas y otros roedores transmiten la leptospira por la orina. Y esta, la leptospira que es la bacteria que transmiten las ratas por la orina queda viva en terrenos húmedos. Entonces el contagio se produce al estar en contacto con tierra húmeda, ya sea al tocar o pisarla. Al estar en contacto con la piel sana o a también a través de piel lastimada o la piel cuando se reblandece como cuando está en el agua”.

Sobre los pasos a seguir, indicó: “Entonces es básicamente eso lo que se hace y la gente comunica al agente sanitario que sí que ve presencia de ratas, que hay basura cerca de las casas o que hay caños de desagüe por donde aparecen ratas por ejemplo, lo que se hace en conjunto con el municipio algún proceso de desratizado. Si hay malezas cerca de la zona se desmaleza, si hay minibasurales o inservibles acumulados se retiran y limpian y bueno, sobre todo lo más importante es la educación en la comunidad, para evitar que las ratas se acerquen al domicilio. Parece difícil pero es fácil”.

Recomendaciones

En cuanto a la prevención, Piñeiro brindó algunos detalles a tener en cuenta para evitar la proliferación: “No hay que dejarles comida cerca, hay que tener los alimentos guardados ya sea en la heladera o en recipientes cerrados que no pueda ser mordido por las ratas. Por ejemplo un paquete de fideos, si lo tenemos en el paquete fácilmente puede ser mordido por ratas, pero si los ponemos en un tarro bien tapado, las ratas no pueden acceder. Si no hay comida, las ratas no vienen”.