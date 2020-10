Euroliga de básquetbol: Laprovíttola se luce en el triunfo de Real Madrid

El argentino Nicolás Laprovíttola cumplió un destacado desempeño en el Real Madrid, que alcanzó su primer triunfo en la Euroliga de básquetbol, al derrotar como local a Khimki de Rusia, por 94-85, en partido por la tercera jornada.



El escolta bonaerense, de 30 años, arrancó desde el banco de suplentes y estuvo en cancha durante 20 minutos. El exjugador de San Antonio Spurs de la NBA aportó 19 tantos (1-3 en dobles, 5-7 en triples, 2-2 en libres), 7 asistencias y 2 rebotes.



Por su lado, el base cordobés Facundo Campazzo (ex Peñarol de Mar del Plata) estuvo desde el comienzo y apenas acumuló 2 tantos (2-3 en libres) en los 20 minutos que participó del pleito disputado en la capital española.

El armador del seleccionado argentino, que todavía no resolvió si irá o no a la NBA durante la próxima temporada, acompañó una aceptable tarea, con 8 asistencias y 2 rebotes.



En tanto, el alero santiagueño Gabriel Deck (ex San Lorenzo) no consiguió puntos (0-5 en tiros de cancha), aunque sí 5 rebotes y 3 robos en –también- 20 minutos en cancha, según indicó el sitio oficial de la competencia.



De esta manera, Real Madrid obtuvo su primer triunfo en la campaña, pues había empezado con sendas derrotas ante Baskonia (63-76) y Valencia (77-93), sucesivamente.



Los otros marcadores de la jornada: Fenerbahce de Turquía (69) 77-CSKA Moscú de Rusia (69) 78; Olympiakos de Grecia 86-Armani Milano de Italia 75; Maccabi Tel Aviv de Israel 82-Bayern Munich de Alemania 85.



La organización le otorgó la victoria (20-0) al Baskonia del marplatense Luca Vildoza ante Zenit San Petersburgo, debido a que la escuadra rusa no viajó a España, por tener una delegación con 8 jugadores contagiados de coronavirus.