Exitosa edición de la feria de emprendedores Regalemos lo Nuestro

El gobernador Gustavo Bordet participó este viernes de la feria Regalemos lo Nuestro que se desarrolló en Plaza Mansilla. “Es muy importante en esta época generar la empatía entre el vecino y el emprendedor”, dijo el mandatario.

Bordet participó de la muestra acompañado de la vicegobernadora Laura Stratta; la ministra de Desarrollo Social, Marisa Paira; de su esposa, Mariel Ávila y del secretario de Economía Social, Luis Precerutti, quienes recorrieron la feria y dialogaron con los emprendedores y emprendedoras.

La quinta edición de la Feria Navideña Regalemos lo Nuestro se realizó siguiendo los protocolos sanitarios establecidos, donde participaron más de 80 emprendedores, que forman parte de Manos Entrerrianas, la típica Plaza Mansilla recibió a los vecinos que disfrutaron del evento.

“La verdad que estamos muy contentos de poder compartir con tantos emprendedores, emprendedoras de Manos Entrerrianas esta feria. En un año completamente atípico poder llegar al final pudiendo realizar la feria realmente nos pone muy satisfechos”, dijo el gobernador al comenzar su recorrida por la muestra.

El mandatario resaltó la importancia de la feria porque “genera la posibilidad de que se puedan activar economías que tienen que ver con iniciativas propias que tiene que ver con animarse a emprender, es una gran oportunidad en esta feria navideña”, destacó.

Asimismo, valoró el hecho de “poder volver a tener en Plaza Mansilla al conjunto de emprendedores y emprendedoras entrerrianas en un programa magnífico que empezamos con Laura Stratta en la gestión pasada y lo continuamos con Marisa Paira ahora, que es Manos Entrerrianas”, sostuvo el mandatario provincial.

” Nunca deja de sorprenderme el talento que tienen nuestros emprendedores para poder llevar adelante iniciativas que sirven mucho para la mesa familiar navideña”, dijo Bordet y afirmó que “es muy importante en esta época generar la empatía entre el vecino y el emprendedor”, valoró.

Destacó la importancia de que puedan estar presentes emprendedores de todos rubros y “que pueden justamente en este período de navidad, fin de año poder vender sus productos y por otro lado el consumidor poder comprar productos de muy buena calidad a muy bajo costo”.

En ese orden, se refirió a la importancia de respetar los protocolos y dijo que en el predio “se respetaron todas las normas de distanciamiento”, es decir “se respetan todas las normas para evitar cualquier situación que produzca aglomeramientos”, manifestó.

“Cuando se realizan eventos de esta naturaleza, que son cuidados que se mantiene el distanciamiento, que se utilizan métodos de protección las posibilidades de contagios son mínimas, sucede lo mismo con el turismo”, precisó Bordet.

Recordó que a Entre Ríos ingresaron cerca de 40 mil personas el fin de semana largo último, y “sin embargo no hubo aglomeramiento, no hubo ninguna situación que pueda poner en riesgo la salud de la población porque quien viene a la provincia no viene a enfermarse y quien recepta como operador turístico, lo que menos quiere es que se violenten esas normas de seguridad e higiene”.

Por eso, “cuando se hacen este tipo de eventos es muy cuidado y seguro para todos quienes asisten”, acotó.

“El problema que tenemos es otro, lo clandestino, las fiestas que se hacen de forma desproporcionada con aglomeramientos”, indicó, por eso es que “siempre llamamos a la reflexión a todos los ciudadanos para que puedan tener normas de conductas que nos permitan seguir abordando esta pandemia como lo venimos haciendo”.

Respecto del turismo en la provincia, el gobernador afirmó que “las expectativas son muy buenas, tenemos cifradas esperanzas en que un sector que fue muy castigado por la pandemia como el turismo, pueda tener una reactivación, y la posibilidad de sobre fin de año de recuperar al menos en algo las muchas dificultades que tuvo”.

Pero, “también estamos mirando el sistema sanitario”, dijo para agregar que “nos preocupa mucho que se incumplan normas que son básicas de autocuidado y esto puede poner en riesgo otro tipo de actividades”.

Es por eso que llamó a “ser muy responsables para poder vivir en una sociedad donde cumplamos con las normas y esto nos permita rápidamente poder ir retomando la normalidad a la que estábamos habituados antes de la pandemia”

Un circuito comercial que se consolida año a año

Durante el evento se pudo apreciar una gran variedad de objetos decorativos, de indumentaria, de cuchillería, de diseño y estampado; joyería artesanal; marroquinería, entre otros; productos característicos de esta región de la provincia. Desde la organización destacaron la importancia de comprar a los emprendedores de Manos Entrerrianas porque además de ser productos únicos aportan a quienes conforman la Economía Social.