Exitosa operación de corazón para Ángel Correa

El delantero con pasado en San Lorenzo fue sometido a una cirugía que le impidió jugar el amistoso del domingo ante Estonia.

El delantero de la selección argentina de fútbol, Ángel Correa, fue operado con éxito y podrá volver a entrenar en los próximos días. El atacante del Atlético de Madrid tuvo someterse a una pequeña intervención quirúrgica, debido a que se le desacomodó una prótesis que le habían colocado en una operación del corazón en 2014. Por esta situación, se perdió la goleada 5 a 0 de este domingo ante Estonia, que incluyó cinco goles de Lionel Messi.

En 2014, Correa, surgido de los inferiores de San Lorenzo, ya era futbolista del Colchonero con apenas 18 años, pero tuvo que someterse a una microcirugía cardíaca para retirarle un tumor benigno y estuvo fuera de las canchas un largo tiempo. Cuando abandonó la concentración de la selección por este motivo, levantó preocupación y se encargó de transmitir tranquilidad a través de las redes sociales con un sentido comunicado al que tituló ‘Gracias de corazón’. “Estoy muy feliz de contarles que salió todo bien. Gracias a todos por los mensajes de apoyo, me ayudaron a mantenerme positivo. Ahora toca descansar y recuperarme para volver más fuerte”, escribió Angelito este lunes en su cuenta de Instagram.

“En 2014 pasé por una situación difícil cuando me sometieron a una microcirugía cardíaca. Yo apenas tenía 18 años y salí adelante con fe y con amor a la vida, porque de eso se trata, de nunca darse por vencido ni aun en las más feas, nunca bajar los brazos. ¡Seguir metiendo y pensando en positivo!”, expresó Angelito en el posteo. “Un enfermero que me cuidaba en ese hospital, sin conocerme y sin saber quién era, se me acercó a la cama y me dijo al oído que debía estar orgulloso de mis cicatrices porque me iban a servir de mapa para no perderme en la vida, y que cada cicatriz enseña algo, tanto las de la piel como las del corazón y de los sentimientos. Por todo esto, les quiero contar que si Dios quiere, en una semana estaré para jugar de nuevo y para seguir dando lo mejor de mi persona en cada lugar en donde me toque estar”, agregó en declaraciones reproducidas por TyC Sports.