Explosión en una escuela de Neuquén: Docentes afirman que “no fue un accidente”

Desde la Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén denunciaron que “hay negligencia, tiene que haber una investigación y tiene que haber responsables”. Dos operarios murieron y una maestra resultó gravemente herida en el hecho.



La Asociación de Trabajadores de la Educación de Neuquén (ATEN) denunció este miércoles que la explosión en una escuela rural del paraje Aguada San Roque, que dejó dos operarios muertos y una maestra gravemente herida, “no se trató de un accidente” y dijo que “hay negligencia”.

“Este proceso de lucha y de pedido de justicia tiene que hacer que las escuelas de la provincia sean lugares seguros, no podemos seguir teniendo escuelas inseguras”, afirmó el secretario general de ATEN, Marcelo Guagliardo, en una conferencia de prensa frente a las puertas de la Casa de Gobierno neuquina.

Asimismo, expresó que la escuela “es un lugar donde se aprende, donde se comparte, donde se construyen identidades para adelante, no es un lugar para morir”.

“No se trató de un accidente, hay negligencia, tiene que haber una investigación y tiene que haber responsables”, manifestó el dirigente gremial.

Por su parte, la secretaria adjunta de ATEN Capital, Laura Rodríguez, señaló que “esto no fue un accidente, es la negligencia a la que nos tiene acostumbrados el MPN (Movimiento Popular Neuquino)”, y agregó que “es una tragedia que se pudo evitar”.