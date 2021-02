Falleció Miguel Ángel Pepe, ciudadano destacado de Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay despide a quién fuese elegido como “Vecino Destacado” el pasado 7 de septiembre del 2020, por parte de la Municipalidad. El creador de COPUL, ex Rector de la UTN FRCU, profesor en la Escuela Normal, entre otros tantos logros, falleció este lunes 1ro de febrero a los 95 años de edad,

Hoy lunes 1ro de febrero, se despide Miguel Ángel Pepe, símbolo del cooperativismo y de la lucha por la Justicia Social, un hombre comprometido por la causa de los que más necesitan y por la construcción de un mundo mejor, más igualitario y más justo.

Fue candidato a Intendente por el Partido Socialista, en las elecciones de marzo de 1962 y siempre estuvo presente en debates y encuentros partidarios. Trabajó en la cooperativa “El Despertar del Obrero”, y en el marco de una visita a la ciudad, recibió en su casa a la militante socialista y feminista, Alicia Moreau.

“Siempre he sentido un atractivo especial por los relatos de mi pago chico. Quizás ese de pintar la propia aldea, o el pensar que el mundo está aquí, a mi lado y que cada vida es una experiencia irrepetible, ha hecho que todo lo que me rodea, sea trascendente o no, me demora y me produce ese placer que ocultan las pequeñas cosas cotidianas”.

Así se expresó Miguel Ángel Pepe en “Sin caballo y en Montiel”, cuento originado en la anécdota sobre un tal Héctor Roberto Chavero, tipógrafo del periódico uruguayense “Tribuna”, quien pasaría a la inmortalidad con el nombre de “Atahualpa Yupanqui”, una figura central de la cultura popular argentina.

“Miguel Ángel Pepe es recordado, en los diversos ámbitos de su intensa vida pública donde actuó, como un vecino que dedicó sus esfuerzos en beneficio de la ciudad y eso no se lo puede negar. Sobre todo, ese esfuerzo es el que nos lleva a reconocer en Don Pepe, pero también en tantos otros vecinos uruguayenses, su rol y compromiso para con esta ciudad, porque como decimos siempre e incansablemente: A esta bella Concepción del Uruguay, la construimos entre todos”, exclamó el intendente Martín Oliva, en aquella oportunidad.