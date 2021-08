Familiares de la entrerriana fallecida tras un incendio reclaman el cuerpo

La hermana de Verónica Lescano imploró por ayuda y asesoramiento para poder trasladar los restos de la mujer desde Buenos Aires a Paraná y sepultarla.

Verónica estaba internada en el Instituto del Quemado de Buenos Aires donde había sido trasladada desde el hospital San Martín de Paraná a raíz de la gravedad de sus quemaduras sufridas en la madrugada del 25 de junio por el incendio de su precaria vivienda de calle Ituzaingó. Pero la mujer, de 34 años, falleció el viernes 6 como consecuencia de las lesiones que padeció en el siniestro. “Hace una semana que no nos entregan el cuerpo de Verónica. Estoy reclamando por su cuerpo y no tengo ninguna respuesta, y yo necesito velar a mi hermana”, argumentó la mujer.

Y continuó: “Pedí y hablé a todos lados, pero no tengo ninguna respuesta de ningún lado. Lo único que quiero es el cuerpo de mi hermana, que me lo traigan para poder velarla”.

La mujer, que se hizo cargo de sus sobrinos, contó que la hija mayor de Verónica “quiere ir al velorio, llevarle una florcita”. “Pero no puedo decirles qué pasó con el cuerpo de mi hermana, porque no lo sé”, lamentó. Desde Buenos Aires les informaron que Verónica había fallecido, que el lunes le iban a hacer la autopsia y que el cuerpo iba a ser trasladado a Paraná por la tarde. Lo cierto es que, a una semana del deceso, su familia aún no ha podido despedirse y brindarle sepultura. “La nena reclama el cuerpo de su mamá y yo necesito el cuerpo de mi hermana”, sentenció la mujer.

