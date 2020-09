Familiares de pacientes en estado crítico con Covid-19 podrán acompañarlos en el tratamiento

El COES considera pertinente que los efectores desarrollen estrategias necesarias para humanizar y garantizar procesos éticos centrados en los derechos de las personas. En tal sentido, se emitieron pautas para que familiares de pacientes con Covid-19 en estado crítico puedan acompañarlos.

En el contexto epidemiológico actual de la pandemia por Covid-19, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del Comité de Organización de Emergencia de Salud (COES), emitió normativas que restringen el acompañamiento de pacientes en instituciones de salud. Sin embargo, actualmente se establecieron pautas que permiten que familiares y afectos de pacientes con coronavirus en estado crítico puedan acompañarlos y despedirse, tomando como prioridad los derechos de las personas.

De esta manera, el COES elaboró el documento N° 077 que establece recomendaciones para el acompañamiento y tratamiento de personas que atraviesan situaciones de últimos días u horas de vida. En tal sentido, se considera que la atención médica debe tener en cuenta la integralidad del cuidado, para evitar el sufrimiento y consecuencias emocionales que puede provocar una muerte aislada o en soledad.

Humanizar el cuidado y la atención en establecimientos de salud; sumar un enfoque integral al tratamiento de la enfermedad Covid-19 tanto para pacientes, familia, entorno afectivo y equipos de salud; garantizar el derecho a la información, a la toma de decisiones y al respeto por la autonomía del paciente y sus afectos; facilitar el contacto y la comunicación y extremar las medidas; como también prever una comunicación entre la institución, familiares y persona afectada; son algunas de las principales pautas que insta a llevar a cabo la cartera sanitaria provincial.

Asimismo, desde el COES se establece que las instituciones deberán garantizar el derecho a la despedida de los seres queridos y que esta instancia

sea lo más humanizada y confortable posible. Además, es necesario el acceso a las medidas de protección y bioseguridad; e instancias de cuidado y acompañamiento a los cuidadores y equipos de salud intervinientes, brindando un adecuado soporte emocional y material para sostener su tarea.

Otras pautas

Desde el Ministerio de Salud de Entre Ríos se recomienda al personal de salud contar con un equipo interdisciplinario e intersectorial, integrado por médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, entre otros, para que comunique y acompañe a la familia, como así también para evacuar incertidumbres que puedan existir y minimizar los riesgos.

El uso correcto de elementos de protección personal (EPP) y asistencia en la colación y retiro deberá estar a cargo del personal de enfermería. Asimismo, es necesario comunicar que en caso de que ocurra un incidente que afecte estas medidas, el acompañante podrá ser considerado contacto estrecho del paciente contagiado y, en este caso, se lo instruirá acerca de los pasos complementarios.

Al finalizar la visita, el equipo de salud mental acompañará en la contención. En esta línea, el COES considera necesario que se brinde una primera ayuda psicológica a familiares y seres queridos que se encuentran en proceso de pérdida.

Como pautas para la persona que ingresa de visita, se establece que el acompañante deberá ser, preferentemente, mayor de edad y gozar de buena salud general. Además, desde el Ministerio de Salud se sugiere que las personas que estén en cercanía del paciente no pertenezcan al grupo de riesgo para COVID-19: menores de 1 año, mayores de 60, personas gestantes o con factores de riesgo, o quienes se encuentren inmunodeprimidas. En tal sentido, vale mencionar que estos requisitos no se constituyen en restricciones de orden absoluto, sino con expreso consentimiento de la situación de riesgo particular.

Personal de enfermería y médico deberán asesorar previamente sobre el procedimiento, los riesgos de la visita y el cuestionario para descartar un posible caso sospechoso. La persona que ingrese podrá hablar con el paciente y tomarlo de la mano (la cual será desinfectada antes con solución hidroalcohólica). Es posible llevar objetos de valor sentimental, los cuales no podrán ser tocados hasta que los guantes sean retirados, y también se podrán realizar videollamadas.

Por último, ante el fallecimiento es necesario comunicar a los familiares y seres queridos el protocolo a seguir frente al contexto de pandemia por Covid-19. De tal manera se recomienda realizar un seguimiento para brindar contención y ofrecer la red de atención remota en salud mental para continuar con el acompañamiento.