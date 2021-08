FBER: La Liga Femenina de Mayores va tomando forma

El pasado sábado la Federación de Básquet de Entre Ríos (FBER) realizó una importante reunión informativa de cara a la venidera Liga Provincial Femenina de Mayores, con la participación del presidente de la FBER, Julio Giménez, integrantes del Consejo Directivo, dirigentes y entrenadores de clubes de distintos puntos de la provincia.

En el encuentro virtual alrededor de 11 instituciones mostraron su interés de formar parte del certamen federativo. En el mismo marco, se confirmó que la inscripción para participar se realizará en una reunión el próximo 4 de septiembre y que no tendrá costo.

Si bien a lo largo de esta temporada tan particular por la pandemia no se han podido desarrollar competencias de manera normal, es intención de la Federación fortalecer la Liga Provincial Femenina en los años sucesivos, equiparándola con la mayor la brevedad posible a su par masculina.

La idea es disputar la competencia anualmente entre agosto/diciembre y que también sea un paso previo para los clubes para participar de torneos nacionales.