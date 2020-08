Federación Entrerriana de Fútbol: Éste sábado propondrán parar todos los torneos

El presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol contó que en la provincia seguirán los protocolos para volver a entrenar, pero no se piensa en la competencia.



En diálogo con el programa A Quien Corresponda, que se emite por Radio de La Plaza (FM 94.7) el presidente de la Federación Entrerriana de Fútbol (FEF), Nelson Casis, anticipó que propondrán “parar todos los torneos” por la pandemia de coronavirus (Covid-19). Será en la reunión desde sábado que mantendrán a través de videoconferencia las 19 ligas que la componen.

“La propuesta es parar todos los torneos, porque estirarlos en el tiempo no tiene sentido. Sobre todo porque los chicos duermen todos juntos en los mismos lugares. Entendemos que la suspensión no ayuda a nada. A la Copa de Entre Ríos tampoco vamos a llegar”, indicó el titular de la entidad madre del balompié provincial.

“Además, vamos indicarles que se va a utilizar el protocolo de la Federación y calculamos que para los primeros días de septiembre los clubes que quieran podrán volver a entrenar”, aclaró haciendo énfasis que la vuelta será opcional.

De todas maneras, el dirigente aclaró: “Pero Primera División, Sub 20, no se programará nada; solamente que los más chicos puedan volver a los entrenamientos con el protocolo aprobado por parte de la Federación, siempre y cuando sea aprobado por el código municipal”.

A continuación, aclaró que solo se habla de vuelta a los entrenamientos y no de torneos, lo que quedará a criterio de cada Liga: “Al tema de competencia nosotros no lo charlamos y estamos hablando de las organizadas por la Federación. Las Ligas son independientes y pueden organizar el torneo que quieran. De todas maneras, hoy jugar a puertas cerradas me parece muy arriesgado, más teniendo en cuenta que daba pérdidas jugar con público. Hoy el protocolo es aplicable en algunas zonas, como por ejemplo en La Paz o Santa Elena, Federal, Rosario del Tala, donde todavía no tienen casos. Allí es aplicable el protocolo”.

Al respecto, Casis insistió que la idea es que regresen a las prácticas las categorías infanto-juveniles, a modo de contención por parte de los clubes: “Lo que buscamos es que el chico pueda hacer deportes tomando los cuidados necesarios y es lo que logramos con este protocolo. El aplicable al fútbol en Entre Ríos será el que presentamos nosotros, después de ahí bajará a cada liga. Si alguna liga quiere modificar la cantidad de chicos en cancha, quedará a criterio del encargado de cada localidad. Lo único que nosotros queremos es que puedan abrir de manera tranquila los clubes para que los chicos puedan ir. No estamos hablando de competencia”.