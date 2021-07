Federal A: Crucero del Norte venció al Lobo por 3 a 0

Por la fecha 12 de la zona 2, Gimnasia y Esgrima fue goleado por Crucero del Norte de Misiones por 3 a 0. El Lobo jugó un flojo partido y no se pudo reponer del gol tempranero de penal a los 5 del pt. Crucero lo liquidó en la primera etapa.

Foto Prensa Crucero.

Crucero del Norte goleó 3-0 este domingo por la tarde a Gimnasia por la fecha 12 del Torneo Federal A. En Garupá, Misiones, el local goleó 3-0 y volvió a sumar de a tres en el torneo.

El Colectivero, que no ganaba desde la tercera fecha, comenzó arriba por medio de Abel Méndez a los 5´ del primer tiempo, tras encontrar una pelota que superó a los centrales y Méndez mandó a la red desde la medialuna.

A los 17′ llegó una falta dudosa que Sosa cobró penal para el local y el propio Ménez fue el encargado de ampliar el marcador. Para colmo y para el cierre de la primera etapa y también desde los doce pasos, Álvaro Klusener puso a los 43´ cifras definitivas antes de llegar al entretiempo.

En la segunda etapa, edl local manejó los tiempos y esperó a Gimnasia que no pudo generar peligro y las pocas situaciones que tuvo, no alcanzaron para descontar. Con este triunfo, los dirigidos por Miguel «Pico» Salinas suman 13 puntos en la competencia y se ubican en la décimo tercera posición de la zona 2.

Gimnasia con este resultado sigue 10° con 13 puntos conseguidos producto de cuatro partidos ganados, un duelo empatado y cinco partidos perdidos. Orcellet volverá a jugar como local la próxima fecha en el Núñez ante Central Norte de Salta, aún sin fecha y horario confirmados.

TABLA DE POSICIONES