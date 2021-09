Federal A: Depro le ganó a Gimnasia que estiró su mal presente en el torneo

En Villa María Luisa y por la fecha 23°, Depro con gol de Álvez,su capitán le ganó a Gimnasia por 1 a 0 y prolongó la mala racha del Lobo que va perdiendo chances de meterse entre los 8 clasificados al play off por el ascenso. En el primer tiempo falló un penal Schlotthauer.

En la tarde soleada y primaveral en Villa María Luisa, el Depro con la victoria 1 a 0 ante Gimnasia, encaminó el rumbo para pelear un lugar entre los clasificados al playoff por el 2do ascenso. En cambio Gimnasia resignó chances y aunque aún tiene posiblidades matemáticas, pero deberá hacer un final perfecto para poder entrar en la discusión.

Pero Gimnasia sigue, además de no encontrar los resultados, no consigue encontrar un funcionamiento colectivo que lo acerque al arco rival, a los goles y por ende, a sumar puntos.

En un arranque que insinuaba con la movilidad de Musico, algunso destellos de Favre, Depro avisó y Bustos tuvo que actuar primero. Pero tras una falta a Sotto en el área, Gimnasia tuvo un penal a los 9′ y Schlotahuer lo mandó arriba del travesaño. Ahí el equipo se cayó, sintió el golpe anímico y el Depro creció y empezó a merodear a Bustos. Sobre el final de la primera etapa Presentado tuvo que salir por una molestia y en un córner sobre el final, una desatención dejó a Milton Álvez libre que tuvo tiempo para elegir y meter un cabezazo para el 1 a 0 e irse al descanso arriba.

en la segunda parte, Gimnasia sin mucho peso ofensivo, aguantó una y otra vez, Depor pudo aumentar pero un poco por impericia y otro por Bustos, solo fue 1 a 0 que no corrió peligro en casi ningún momento del partido. Apenas un disparo de afuera del área, alguna pelota para pero muy poco para volver con una sonrisa a nuestra ciudad. Para el Lobo quizás lo mejor sea el regreso de Leguizamón, que ya está disponible para Orcellet y aportar su experiencia y porque no, un poco de fútbol al Lobo de su vida.

El miércoles a las 15 horas, Gimnasia recibe a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo que venció a Racing de Córdoba 2 a 1.



Síntesis

Depro 1: Francisco Alarcón; Yair Gurnel, Milton Álvez, Ezequiel Cardozo y Maximiliano Villagrán; Maximiliano Sampayo, Alejandro Risso, Héctor Echagüe y Nazareno Rodríguez; Jorge Rossi y Lautaro Robles DT: Sergio Chitero.



Gimnasia 0: Brian Bustos; Rafael Rios, Matias Presentado, Damián González Hernandez y Leonel López; Nicolás Musico, Enzo Oviedo, Agustín Favre y Nicolás Maidana; Javier Soto y Martín Schlottauer DT: Hernán Orcellet.

Gol: PT: 43′ Milton Álvez (DP).

Cambios: PT: 39′ Juan Manuel Gómez x Presentado (G) ST: 8′ Roque González x González Hernandez, Luciano Leguizamón x Schlottauer y X Agustín García x Musico (G); 19′ Juan Manuel Ferreyra x Rossi (DP); 28′ Eric Rodas x Maidana (G); 35′ Kevin Meyer x Robles (DP)



Incidencias: PT: 9′ Martín Schlottauer (G) desvió un tiro penal.

Amonestados: Gómez, Leguizamón, Soto y López (G)

Árbitro: Gastón Diego Monson Brizuela (Río Tercero), Asistentes: Mauro Lucas Ramos Errasti (Arrecifes) y Carlos Javier Mihura (Mercedes), 4° árbitro: Matías Ezequiel Balmaceda (Río Tercero).

Cancha: estadio Delio Esteban Cardozo (DP).



Resultados en la Zona B

Gimnasia y Tiro 1 (Perillo) – Boca Unidos de Corrientes 0, Crucero del Norte 0 – Central Norte de Salta 0, Sarmiento de Chaco 1 (Sánchez) – Sportivo Las Parejas 3 (Speck -2- y Salvatierra), Dewfensores de Belgrano de Villa Ramallo 2 (Cepeda y Coronel) – Racing de Córdoba 1 (Garnerone), Sportivo Belgrano (SF) 0- Douglas Haig 1 (Stella), Unión de Sunchales 0 – Chaco For Ever 0.



Posiciones