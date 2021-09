Federal A: Depro y Gimnasia juegan desde las 15,30 en Pronunciamiento

Por la fecha 24 de la Zona Norte del Federal A y a partir de las 15:30, en el Delio Esteban Cardozo, Depro recibirá a Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad. Será árbitro del encuentro el cordobés Gastón Monzón Brizuela, asistentes Mauro Ramos Errasti y Carlos Mihura.

Esta tarde Depro recibirá al Lobo uruguayense desde las 15,30, llegan al encuentro de esta fecha con la intención de recuperarse, ya que ambos cayeron en la fecha anterior e intentarán sumar de a tres para no perder el tren de los 8 lugares a la 2da Fase.

Hoy el equipo de Sergio Chitero está 11° con 23 puntos y mientras que los dirigidos por Hernán Orcellet se ubican 13° con 22 unidades.

En la primera rueda Depro se impuso por la mínima con gol de Héctor Echague de tiro penal, para el Lobo será la chance de volver a sumar de visitante, tras la derrota sobre la hora ante Sportivo.

Depro no quiere lamentar otra caída: 2 a 3 finalizó su partido frente a Racing (Cba). En las 4 jornadas anteriores, sus resultados fueron variados: perdió 3 y 1 fue empate.

Mientras Gimnasia (CDU) viene de perder en su estadio ante Sp. Belgrano por 1 a 2. En sus últimos encuentros cosechó 2 derrotas y 2 empates.

Las últimas 5 veces que se enfrentaron en el torneo tuvieron todos los resultados posibles. El conjunto local acumuló 2 victorias, mientras que la visita sumó 2. En 1 partido terminaron igualados en el marcador.

Zona 2: Racing (C) y Gimnasia (S), 46; Central Norte (S), 37; Chaco For Ever, 36; Boca Unidos y Juventud Unida (G), 28; Sportivo Las Parejas, Unión (S) y Defensores (VR), 26; Sarmiento (R), 25; Defensores (P), 23; Sportivo Belgrano (SF) y Gimnasia (CdU), 22; Douglas Haig, 19 y Crucero del Norte, 18.