Federal A: Derrota de Gimnasia ante Sportivo un rival directo por la clasificación

En cotejo correspondiente a la fecha 25° de la Zona Norte del Torneo Federal A, en San Francisco, Sportivo Belgrano derrotó 3 a 1 a Gimnasia y Esgrima, un rival directo por clasificación para el reducido por el ascenso. La Verde quedó 7mo y el Lobo 8vo.

El primer cuarto de hora del partido fue un concierto de imprecisiones por parte ambos equipos. Poco a poco Gimnasia con buen circulación en el medio campo, con el tandem Ovideo -Carrasco – Benítez y comenzó a apropiarse de la tenencia del balón. Esta circunstancia hizo que Gimnasia se adelante en la cancha y enhebrara algunas aproximaciones.

La mas clara llegó a los 18′ Chuky Ríos que habilitó a Carrasco en 3/4 de cancha, el volante la paró y jugó rapido a dos toques para el Puma García que picó solo y definió a la red cara a cara con el arquero, pero el juez anuló el gol por posición adelantada . A simple vista pareció offside pero luego viendo la jugada en el video del streaming , García estaba 1 metro habilitado.

El equipo local apareció cortado, sin presencia en el mediocampo, y siempre corriendo de atrás ante la circulación del conjunto de Orcellet. Sobre el final de la etapa, un par de tiros de media distancia, uno por cada contendiente, preocuparon a los arqueros.

El complemento empezó con Sportivo plantado para jugar al espacio ante el adelantamiento de Gimnasia. Fue así que Muller habilitó a Attis, quien remató con potencia, venciendo la resistencia del arquero Bustos. El balón parecía que no trasponía la línea de gol pero Avaro, en zambullida, alcanzó a empujarla a la red, poniendo el 1 a 0 para el local.

Sintió el impacto el Lobo que se lanzó en ataque y, a los 14’, Solohaga arremetió ante un indefenso Martina que no pudo evitar la caída de su valla. Sin embargo, cuatro minutos después a los 18′, el árbitro pitó una mano involuntaria de Benítez en el borde del área y David Muller tomó un tiro libre y clavó un gol de esos que se ven pocas veces, al primer palo de Bustos que estaba jugado en el segundo.

El partido se hizo intenso, con los dos equipos jugados en la búsqueda del gol. En esa apuesta, Sportivo siempre estuvo más cerca de marcar. Ya sobre los 46 minutos, el arquero Bustos llegó tarde y derribó a Bustamante y el árbitro Acosta marcó penal. Gaviglio tiro fuerte y a la derecha y cerró el marcador.

Gimnasia no jugó un mal partido, sobretodo el primer tiempo, luego tuvo un flojo arranque y cayó de visitante ante un rival que se metió enntre los puestos de clasificación. Ahora deberá jugar el próximo miércoles de local ante el otro puntero, Sarmiento de Resistencia, que aprovechó la fecha libre de Racing y tras vencer a Juventud se subió a la punta del torneo. El Lobo necesitará sumar para no perder mas posiciones en la recta final del torneo que le quedan 9 fechas y se encuentra 8vo en las posiciones.



Síntesis:

Sportivo Belgrano 3:

Leonardo Martina, Lucio Pérez, Mauro Orué, Brian Flores y Osvaldo Arroyo; Tomás Federico y Jeremías Giménez; Lucas Seimandi, David Muller y Enzo Avaro; Tomás Attis. DT: Raúl Armando.



Gimnasia (CdU) 1:

Brian Bustos; Rafael Ríos, Cristian Romero Giraud, Tomás Rossi y AgustínGriego; Francisco De Sousa, Daniel Carrasco, Marcelo Benítez y Enzo Oviedo; Agustín García y Matias Solohaga. DT: Hernán Orcellet.



Árbitro: Francisco Acosta Asistentes: Luis Fernando Ortiz y Jorge Sayago 4º árbitro: Néstor Cáceres.



Cambios: Segundo tiempo: Nicolás Musico por Matías Solohaga (GyE), Fabricio Lovotti por Agustín Griego (GyE) Matías Schlotthauer por Francisco De Souza (GyE), Ezequiel Gaviglio por David Muller (SB), Lucas Saucedo por Marcelo Benítez (GyE), Diego Núñez por Jeremías Gimpenez (SB), Maximiliano Bustamante por Enzo Avaro (SB), Facundo Pardo por Tomás Attis (SB).



Goles: Avaro 5′ 2T (SB) Solohaga 14′ 2T (G) Muller 18′ 2T (SB) Gaviglio – penal- 46′ 2T (SB)

Estadio: Juan Pablo Francia