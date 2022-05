Federal A: Dura derrota de Gimnasia ante Douglas Haig de local

En el marco de la 10° fecha de la Zona Norte del Federal A, Gimnasia perdió el invicto como local al caer por 3 a 0 ante Douglas Haig de Pergamino en el estadio Núñez con el arbitraje de Enzo Sylvestre. Sobre el final del partido se fue expulsado Rafael Ríos en el Lobo.

El Lobo cayó ante un rival que fue más práctico y se llevó los tres puntos.



En la primera tarde del domingo y horario atípico de las 14 horas, se enfrentaban Gimnasia y Douglas con la expectativa de poder sumar y seguir prendido en el lote de los 8 de arriba.

El Lobo en el amanecer del partido tuvo una muy clara de Carrasco, que cabeceó al palo de Carrera tras una jugada que inició por derecha, luego Oviedo remató a las manos del uno y llegó el volante para cabecear sin puntería de gol.

De a poco se empezó a jugar al ritmo que propuso el Fogonero y con la línea de fondo adelantada ahogando el medio campo de Gimnasia, con Lovotti lejos del área y ni los laterales y los volantes no podían llegar al fondo.

En la visita Gallucci y Ceratto manejaban los hilos ante un Gimnasia que solo podía apelar a la pelota larga a espaldas de la línea de fondo. Primero le quedó a Legui que intntó sorprender por arriba al arquero. Luego Lovotti ganó en la carrera y entrando al área remató por arriba y dio en la cara superior del travesaño.

Sobre el final Douglas tuvo una muy fina, llegó un envío de la izquierda para que entre el lateral derecho Ángel Gómez y cabecee al palo defendido por Bustos. Así se fue el primer tiempo, empatados en cero.

En el regreso de vestuarios Douglas siguió jugando adelantado, Gómez lanzó un centro cruzado al medio de la medialuna que Cabalucci anticipó al central y quedó cara a cara con Bustos y remató entre sus piernas. Así el Fogonero que con poco pero siendo mas práctico se ponía en ventaja a los 6 minutos.

Orcellet movió el banco y mandó a García y Musico a la cancha, pero tras un desjuste en el mediocampo y una mala entrega, Cabalucci escapó por izquierda, habilitó a De Gaetani que remató cruzado desde el borde del área grande, para para poner el el 2 a 0.

A partir de ahí Gimnasia se adelantó en el terreno pero con poca claridad, lo tuvo Leguizamón tras un enbío largo pero Carrera ahogó al 10 que no pudo rematar claro. Luego se abusó del centro ante una defensa y un aruero de mucha altura. Adeás Carreras respondió cada vez que lo llamaron, un tiro libre de García, un remate de Romero, hasta trabó con Lovotti cuando todos pedía penal.

Sobre el final se iría expulsado Chuki Ríos por tirarle la pelota a un rival tras una falta y a continuación Franco Moreno pondría el 3 a definitivo.

Quizás fue un resultado exagerado, pero el rival fue contundente y efectivo, pero a Gimnasia no solo le faltó fútbol, sino también le faltó gol a la hora de buscar el resultado, ahora vendrá Defensores de Villa Ramallo de visitante para volver a buscar sumar fuera de casa.

Síntesis

Gimnasia 0:

Brian Bustos; Rafael Ríos, Cristian Romero Girauld, Tomás Rossi y Agustín Griego; Francisco De Souza, Daniel Carrasco, Marcelo Benítez y Enzo Oviedo; Luciano Leguizamón y Fabricio Lovotti DT: Hernán Orcellet

Douglas Haig 3:

Juan Ignacio Carrera; Ángel Gómez, Genaro Bonello, Raúl Albornoz y Matías Barbero; Álvaro De Gaetani, Santiago Gallucci Otero, Pablo Mazza y Robertino Serato; César Pereyra y Rodrigo Caballuci DT: Gabriel Nasta

Goles: ST: 6′ Rodrigo Caballuci (DH); 13′ Álvaro De Gaetani (DH) y 49′ Franco Moreno Fernández (DH).

Cambios: ST: 10′ Nicolas Musico y Agustín García x De Souza y Oviedo (G); 25′ Mariano Mauri x Caballuci (DH); 28′ Martín Schlottahuer x Benítez (G); 38′ Roque González x Lovotti (G), 40′ Lautaro Disanto y Lucas Borba x De Gaetani y Barbero (DH) y 44′ Franco Moreno Fernández y Nicolás Johansen x Serato y Pereyra (DH)

No ingresaron: Damián Cebreiro, Juan Manuel Piedra y Juan Carlos Ardetti (G); Fabricio Henricot y Eugenio Grosso (DH)

Expulsado: ST: 48′ Rafael Ríos (G), Amonestados: Rossi, Griego y Garcia (G); De Gaetani (DH). Árbitro: Enzo Silvestre (Santa Fe).



Otros Resultados: Resultados: Boca Unidos 3 – Central Norte de Salta 3, Sportivo Las Parejas 3 – Unión de Sunchales 1, Juventud Unida (Gchú) 1 – Defensores de Belgrano (VR) 2, Atlético Paraná 0 – Gimnasia y Tiro 0, Juv. Antoniana 2 – San Martín 1. Juegan hoy Racing de Córdoba ante Sarmiento de Resistencia.



Próxima Fecha: Gimnasia y Tiro – Sportivo Las Parejas, Unión de Sunchales- central de Norte, Depro-Juventud Antoniana, San Martín-Boca Unidos, Central Norte-Juventud Unida, Defensores de Belgrano-Gimnasia, Douglas Haig-Racing, Sarmiento-Sportivo Belgrano. Libre: Atlético Paraná.