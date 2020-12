Federal A: El DEPRO perdió el invicto en Chaco

No pudo continuar por la senda invicta. En el estadio Juan García, Defensores de Pronunciamiento tuvo una tarde complicada y se desprendió de la punta al ser vencido 3-1 por Chaco For Ever.

Chaco impuso condiciones con el manejo del balón desde el arranque, y a los nueve minutos brindó su primer fruto; ya que tras un rebote que otorgó David Correa (luego de haber tapado un mano a mano), el delantero Julio Cáceres empujó la pelota hacia la red y colocó el marcador 1 a 0. De la misma manera, hubo varias situaciones favorables para el “Negro” que intentaba estirar la ventaja, pero no logró concretar.

No obstante, DEPRO también generó sus oportunidades. Bajo el protagonismo de D’Angelo y Rodas, tuvieron tres ocasiones claras para marcar pero se lució el arquero para impedirlo, incluida una salvada en la línea de meta. Sin mover el marcador, se marcharon al descanso 1 a 0.

El inicio del complemento mostró la misma escena que la primera parte. Después de un largo traslado de la pelota de parte de Rauno, que habilitó a Villar, quien definió pero fue tapado por Correa, que dejó un rebote que fue aprovechado por Matías Romero para poner el 2 a 0 en la cuenta de los chaqueños.



Los entrerrianos mejoraron y dominaron el encuentro por algunos minutos, hasta obtener el descuento tras una jugada trazada por el sector izquierdo que culminó en un centro y un desvío en Lechner para descontar transitoriamente. Defensores fue en búsqueda del empate y estuvo muy cerca con remates que propiciaron D’Angelo y Cardozo, pero concluyeron desviados.

No consiguió igualarlo y se le fue escapando poco a poco. A los 33 minutos, llegó un tiro de esquina de Emanuel Díaz, que fue anticipado en el primer palo por Jonathan Medina, que terminó sentenciando el pleito para Chaco For Ever.



Tabla de posiciones



Con esta derrota, los dirigidos por Hernán Orcellet permanecen en la segunda ubicación (con un partido más que el puntero) de la Zona Norte del Clasificatorio. En este sentido, se posicionan de la siguiente manera: Güemes (Santiago del Estero), 6; Defensores de Pronunciamiento y Douglas Haig, 4; Chaco For Ever y Central Norte y Sarmiento (R), 3; Sportivo Las Parejas, 2.



El equipo uruguayense recibirá a Central Norte la próxima fecha. La cita será el domingo, con horario a confirmar.