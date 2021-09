Federal A: El Depro y Gimnasia juegan el próximo sábado

Por la fecha 24 de la Zona Norte del Federal A y a partir de las 15:30, en el Delio Esteban Cardozo, Depro recibirá a Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad. Será árbitro del encuentro el cordobés Gastón Monzón Brizuela, asistentes Mauro Ramos Errasti y Carlos Mihura.

El próximo sábado en Pronunciamiento, Depro recibirá al Lobo uruguayense desde las 15,30, ambos vienen de caer en la fecha anterior e intentarán sumar de a tres para no perder el tren de los 8 lugares a la 2da Fase. Depro está 11° con 23 puntos y Gimnasia 13° con 22.

En la primera rueda Depro se impuso por la mínima con gol de Héctor Echague de tiro penal, para el Lobo será la chance de volver a sumar de visitante, tras la derrota sobre la hora ante Sportivo.

Programación:

Viernes 24,20:30 hs.: Sportivo Belgrano (San Francisco) vs. Douglas Haig (Pergamino).

Sábado 25: 15:30 hs.: Gimnasia y Tiro (Salta) vs. Boca Unidos (Corrientes), Crucero del Norte (Posadas) vs. Central Norte (Salta), Sarmiento (Resistencia) vs. Sportivo Las Parejas. 15:30 hs.: DePro vs. Gimnasia y Esgrima.

16:00 hs.: Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) vs. Racing (Córdoba), Unión (Sunchales) vs. Chaco For Ever (Resistencia).

Zona 2: Racing (C) y Gimnasia (S), 46; Central Norte (S), 37; Chaco For Ever, 36; Boca Unidos y Juventud Unida (G), 28; Sportivo Las Parejas, Unión (S) y Defensores (VR), 26; Sarmiento (R), 25; Defensores (P), 23; Sportivo Belgrano (SF) y Gimnasia (CdU), 22; Douglas Haig, 19 y Crucero del Norte, 18.