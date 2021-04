Federal A: El Lobo de Hernán Orcellet debuta ante Douglas en Pergamino

Desde las 15:30, en el “Miguel Morales”, el Fogonero recibirá la visita de Gimnasia y Esgrima de nuestra ciudad con el arbitraje de Bruno Amiconi. Es la presentación oficial para el Lobo de Hernán Orcellet en el Torneo ante Douglas que perdió en el debut como visitante.

Este será el primer partido oficial del Cuerpo Técnico de Gimnasia (foto Deporte Digital).



Esta tarde en el Miguel Morales de Pergamino, Hernán Orcellet comenzará a transitar oficialmente su segundo ciclo en el Lobo de sus amores, también será el primer partido oficial de Gimnasia tras la pandemia de coronavirus que llevó a la suspención del pasado Torneo de la temporada 19/20.

Con un equipo formado con una gran base de jugadores surgidos del Mensana, más algunos refuerzos por línea que llegaron a principios de ésta temporada. Para toda la familia del Lobo también es el comienzo de una nueva ilusión, el del ansiado regreso al Nacional B, a la B Nacional o al Campeonato Nacional de Primera, como ustedes prefieran llamarle. Por eso decidió llamar a Orcellet para que ocupe el banco de suplentes, para inculcarle a su equipo, el “amor que sentía y siente por la camiseta”.

Sin dudas el camino no será sencillo y fácil de desandar, sobretodo con las diferentes situaciones económicas a la hora de encarar un Torneo como el Federal, con largos viajes y distancias, o los distintos presupuestos que se manejan en la categoría. Pero seguramente Gimnasia saldrá a dar pelea con un proyecto a largo plazo, con una identidad clara y apostando al futuro con Leguizamón como emblema para el equipo.

Programa fecha N°2 de la Zona 2 – Federal A 2021 |

15:30, Douglas Haig (Pergamino) vs Gimnasia y Esgrima (Concepción del Uruguay)

Estadio Miguel Morales, Árbitro: Bruno Amiconi.

16:00, Sportivo Belgrano de San Francisco vs. Defensores de Belgrano de Villa Ramallo (Federico Guaymas).

16:00, Boca Unidos de Corrientes vs. Chaco For Ever (Gastón Monson).

16:30, Gimnasia y Tiro de Salta vs. Crucero del Norte de Misiones (Nelson Bejas).

17:30, Sarmiento de Resistencia vs. Unión de Sunchales (Gustavo Benites).

19:00, Sportivo Las Parejas vs. Racing de Córdoba (Adrián Franklin).

Libre Depro.